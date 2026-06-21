Tatilcilerin yeni gözdesi! Özel alan arayanlar burayı tercih ediyor: Haftalık 500 bin TL

Son yıllarda turizm sektöründe önemli bir nokta haline gelen villa turizmine olan talep her geçen yıl artıyor. Antalya'da Kaş ilçesi ve Kalkan Mahallesi'ndeki binlerce villa her sene çok sayıda tatilci tarafından tercih ediliyor. Villalara yerli tatilcilerin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türkler ile İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor.

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Eğitim ve öğretimdeki ara tatil ile yaz dönemlerinde çocuklu ailelerin tercih ettiği villalar, kalabalık arkadaş grupları ve genç çiftlerin de gözdesi haline geldi. Özellikle manzara ve özel tatil deneyimi dolayısıyla balayı çiftleri tarafından da sıklıkla tercih edilen villaların haftalık fiyatları ise konumu, manzarası ve lüks durumuna göre haftalık 50 bin ila 500 bin lira arasında değişiyor.

'HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEKLER BULUNUYOR'

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Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, Kaş'ta her bütçeye uygun tatil anlayışının olduğunu söyleyerek, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Her villanın kendi fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor" dedi.



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'İZOLE VE ÖZEL TATİL DENEYİMİ TERCİH EDİLİYOR'

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Hem yurt içi hem de yurt dışından talebin arttığına dikkati çeken Gençer, "Kalkan ve Kaş özelinde, iç pazarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Dış pazarda ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistler öne çıkıyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ve ara tatillerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Diğer dönemlerde ise genç çiftler ve arkadaş grupları, villaları daha fazla tercih ediyor. Villa tatilinin en önemli avantajlarından biri, misafirlere kendilerine ait özel ve bağımsız bir yaşam alanı sunmasıdır. Yeni nesil tatil anlayışında insanlar, havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullanabildiği, daha izole ve özel bir tatil deneyimi tercih ediyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" diye konuştu.