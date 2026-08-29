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TCDD Taşımacılık'tan kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Objektifteki Trenler" fotoğraf yarışması

29.08.2026 - 09:46 | Son Güncellenme:

#Objektifteki Trenler#TCDD Taşımacılık#Demiryolu Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, kurumun 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Objektifteki Trenler" adıyla ulusal fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

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TCDD Taşımacılıktan kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Objektifteki Trenler fotoğraf yarışması

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Objektifteki Trenler" fotoğraf yarışması hakkında bilgi verdi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin 10. kuruluş yıl dönümünün, demir yollarının geçmişten bugüne uzanan hikayesini fotoğraf sanatıyla geleceğe taşımak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Yalçın, "Demir yollarımızda yalnızca trenler değil, insanların hayatları, kavuşmaları, ayrılıkları, emekleri ve nice hatıraları da yolculuk ediyor. Fotoğraf ise bütün bu hikayeleri bir anın içine sığdırarak geleceğe taşıyor. 'Objektifteki Trenler' ulusal yarışmamızla bu hikayeleri hep birlikte ölümsüzleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yalçın, demir yollarının Türkiye'nin yalnızca ulaşım tarihinde değil, toplumsal hafızasında da çok özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, trenlerin Anadolu'nun dört bir yanında yıllardır insanların hayatlarına eşlik ettiğini aktardı.

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Yarışmanın Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirileceğini bildiren Yalçın, demir yollarını farklı bakış açılarıyla fotoğraflayan Türkiye'nin her yerinden sanatseverleri yarışmaya davet etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLER VERİLECEK

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Yalçın, fotoğrafın yalnızca estetik bir sanat dalı olmadığını, aynı zamanda geçmişi geleceğe aktaran güçlü bir hafıza aracı olduğunu kaydetti.

Yarışmayla ortaya çıkacak eserlerin demir yollarının bugününe ışık tutacağına işaret eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Bugün çekilen bir fotoğraf, yıllar sonra dönüp baktığımızda bize yalnızca o günü değil, o günün insanlarını, trenlerini, istasyonlarını ve Türkiye'nin demir yollarında kat ettiği mesafeyi de anlatacak. Bu nedenle 'Objektifteki Trenler'i sadece bir fotoğraf yarışması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda demir yollarımızın hafızasına bırakılmış birer iz olarak değerlendiriyoruz."

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Yalçın, yarışmada dereceye giren eserlere TFSF madalyasının yanı sıra para ödülü verileceğini ifade ederek, birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin lira ödül verileceğini aktardı.

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Üç mansiyon ödülünün her birinin 20 bin lira, sergilenmeye değer bulunacak en fazla 50 eserin de 5 bin lirayla ödüllendirileceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

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"Yarışmaya başvurular, 1 Aralık 2026 tarihinde saat 23.00'e kadar alınacak. TFSF tarafından belirlenen fotoğraf sanatına gönül veren uzman kişilerin ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de yer alacağı seçici kurul tarafından değerlendirilecek eserler 15 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, 4 Ocak 2027 tarihinde düzenlenecek sergi ve ödül töreninde sanatseverlerle buluşturulacak."

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