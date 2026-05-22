TCMB 'Türkiye Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı
TCMB 'Türkiye Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı

22.05.2026 - 14:33 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azalarak 518,5 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azalarak 518,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 0,5 azalarak 166,6 milyar dolara, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 0,3 azalışla 351,9 milyar dolara geriledi.

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla, kamu sektörü borcu yüzde 3,3 azalarak 192,2 milyar dolar, özel sektör borcu yüzde 1,8 artarak 302,1 milyar dolar oldu. TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 2,9 azalışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük payın yüzde 46,1 ile kredilere ait olduğu görülüyor. Kredileri yüzde 19,1 ile borç senetleri, yüzde 17,5 ile ticari krediler ve diğer yükümlülükler izliyor.

Para birimi dağılımı bakımından ise dış borcun yüzde 48,7'sini dolar, yüzde 29,5'ini euro, yüzde 11,7'sini Türk lirası ve yüzde 10,2'sini diğer para birimleri oluşturuyor.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görülüyor. Buna karşılık 13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0-12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan ödeme profili öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Epstein'in karanlık ağı genişliyor! Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü! Sosyal medyada gündem olan an
Özay ŞendirOkul güvenliğinde yeni dönem! LGS’ye yapay zekâlı gözetim
Abbas GüçlüNe istedik ne oldu?
Abdullah Karakuş‘One Minute’ diyemeyenler ve sınırsız hukuksuzluk
Mehmet TezLondralı Türk’ün Tarantino’ya ulaşma mücadelesi
Şükrü AndaçPotansiyel yüksek kahve hız kesmez
Atilay KandemirAldo’lu geceler
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi