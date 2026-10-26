Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım
HaberlerUzmanpara

TCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım

26.10.2026 - 09:10 | Son Güncellenme:

#TCMB#Merkez Bankası#Tahvil Piyasası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TCMBden özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım

TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.

Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararında
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalarda gözler Fed faiz kararındaHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
63 suçlu Türkiyeye getirildi Listede Survivor Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek de var
63 suçlu Türkiye'ye getirildi! Listede Survivor Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek de var
Fenerbahçede Kerem Aktükoğlundan Galatasaray derbisi için özel talep İsmail Kartal ile görüştü
Fenerbahçe'de Kerem Aktükoğlu'ndan Galatasaray derbisi için özel talep! İsmail Kartal ile görüştü
Elektrik faturasında yeni sistem Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Elektrik faturasında yeni sistem! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Esenyurttaki kuyumcu saldırısında şok görüntüler ‘Senin için adam vururum’
Esenyurt'taki kuyumcu saldırısında şok görüntüler! ‘Senin için adam vururum’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsrail seçimlerini anlama rehberi...
Tunca Bengin
Tunca BenginKaybettirerek kazanmak hesabı tutar mı?
Cem Kılıç
Cem KılıçAilevi nedenler kıdem tazminatı kazandırmaz
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerErdoğan’ın Libya ziyaretine doğru
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBir Avrupa hikâyesi
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKüresel barış bir “mit” mi?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHücrelerimiz neden yaşlanıyor ve SRSF1 ne yapıyor?
Asu Maro
Asu Maroİlmeklerde gizli kan, ter, gözyaşı
Osman Gençer
Osman GençerDiğerleri çıkıyor Ege-İzmir iniyor
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerDijital Dünyada Hakikatin Referansı Nedir?
İlgili Haberler
TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor
TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler: Enerjimizi teröre heba edeceğimiz bir durumumuzun olmaması gerekiyor
Türkiyede ambulanslarla her yıl 7 milyondan fazla kişiye müdahale ediliyor
Türkiye'de ambulanslarla her yıl 7 milyondan fazla kişiye müdahale ediliyor
Afyonkarahisarda otomobil patpata arkadan çarptı Tarım aracı şarampole savruldu
Afyonkarahisar'da otomobil patpata arkadan çarptı! Tarım aracı şarampole savruldu
63 suçlu Türkiyeye getirildi Listede Survivor Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek de var
63 suçlu Türkiye'ye getirildi! Listede Survivor Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek de var