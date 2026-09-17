TCMB’den Türk lirasına ilişkin açıklama: Gerekirse yeni tedbirler alınacak

TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak mevcut likidite imkanlarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Banka, piyasa koşullarına göre likidite yönetiminde esnek adımlar atılacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

HAFTALIK REPO FONLAMASI ARTIRILACAK

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu artışın piyasalardaki likidite koşulları dikkate alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Repo ihaleleri, bankacılık sistemine Türk lirası likiditesi sağlamak amacıyla kullanılan temel araçlar arasında yer alıyor. TCMB’nin bu adımıyla piyasadaki likidite ihtiyacının daha etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

BANKALARIN BORÇLANMA LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK

Haberin Devamı

TCMB ayrıca Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinde değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Buna göre, bankaların mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak borçlanma limitleri yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme ile bankacılık sisteminin likidite yönetiminde daha etkin bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TEMİNAT İSKONTO ORANLARINDA DÜZENLEME

Merkez Bankası, bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Yapılan değerlendirme sonucunda teminat iskonto oranlarının azaltılacağı bildirildi. Bu değişiklikle birlikte finansal kuruluşların teminat karşılığı gerçekleştirdiği işlemlerdeki koşulların yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

TCMB’DEN "GEREKİRSE EK TEDBİR" MESAJI

Açıklamanın sonunda likidite koşullarının yakından takip edilmeye devam edileceği vurgulandı.

TCMB, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınabileceğini belirtti. Bankanın açıklaması, likidite yönetiminde piyasa şartlarına göre gerektiğinde yeni adımlar atılabileceği mesajını verdi.