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Merkez Bankası'ndan yapay zeka hamlesi

26.10.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#TCMB#Merkez Bankası#Yapay Zeka

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomik ve finansal verilere yapay zeka araçları üzerinden erişimi kolaylaştıracak EVDS-MCP sistemini devreye aldı. Yeni uygulamayla birlikte Merkez Bankasının veri platformu, yapay zeka teknolojileriyle uyumlu hale getirildi.

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Merkez Bankasından yapay zeka hamlesi

HABER MERKEZİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine yapay zeka araçları aracılığıyla erişim sağlanmasına imkan tanıyan EVDS-MCP’nin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

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TCMB tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamada, yeni sistemin ekonomik ve finansal verilere erişimi kolaylaştırmayı ve veri kullanım olanaklarını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

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EKONOMİK VERİLERE YAPAY ZEKA İLE ERİŞİM

Merkez Bankası, 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verileri kamuoyuna doğru, zamanlı ve kolay erişilebilir biçimde sunduğunu hatırlattı.

Açıklamada, veri okuryazarlığının geliştirilmesi ve veriye dayalı karar alma kültürünün desteklenmesi amacıyla EVDS’nin önemli bir açık veri platformu olarak hizmet verdiği vurgulandı.

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Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Ocak 2026’da devreye alınan EVDS 3 platformunun erişim kanallarının, EVDS-MCP ile birlikte yapay zekâ araçlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

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Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, TCMB’nin EVDS platformunda yayımladığı ekonomik ve finansal verilere uyumlu yapay zeka araçları üzerinden erişebilecek.

Böylece ekonomik göstergelerin araştırılması ve finansal verilere ulaşılması süreçlerinde yapay zekâ destekli uygulamalardan yararlanılabilecek.

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TCMB’DEN SORUMLULUK UYARISI

Merkez Bankası, yeni hizmetin kapsamına ilişkin önemli bir hatırlatmada da bulundu.

TCMB’nin sorumluluğunun, EVDS verilerinin yapay zeka araçlarıyla uyumlu biçimde sunulmasıyla sınırlı olduğu belirtilerek kullanıcıların EVDS-MCP ile birlikte kullanacakları yapay zekâ araçlarından ve bu araçların ürettiği çıktılardan Merkez Bankasının sorumlu olmadığı vurgulandı.

EVDS-MCP’nin devreye alınmasıyla birlikte hizmete ilişkin kullanım şartları ve kullanım kılavuzu da yenilendi.

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Güncel kullanım şartları ile kılavuza EVDS 3 platformu üzerinden erişilebileceği bildirildi.

Merkez Bankasının yeni adımı, ekonomik ve finansal verilerin yapay zekâ teknolojileriyle birlikte kullanılmasına yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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