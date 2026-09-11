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TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

11.09.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

#TCMB Piyasa Anketi#Tüketici Fiyat Endeksi#Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi.

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TCMBnin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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Buna göre, geçen ay yüzde 2,08 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,12'ye çıktı. TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,70'e ve 24 ay sonrası için ise yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,6567'den 51,5716'ya inerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 57,4278'den 58,6049'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl için de 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.

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Cari yıl için büyüme beklentisi geriledi

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indi.

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Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olurken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36'ya, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,07'ye, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,22'ye geriledi.

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