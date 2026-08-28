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TCMB'nin üniversite öğrencileri için açtığı makale yarışması sonuçlandı

28.08.2026 - 12:26 | Son Güncellenme:

#Merkez Bankası#Makale Yarışması#Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın başvuru değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

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TCMBnin üniversite öğrencileri için açtığı makale yarışması sonuçlandı

TCMB açıklamasında, "Ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin fikirlerini ifade edebilmelerini teşvik etmek amacıyla Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması düzenlenmiştir." ifadesine yer verildi.

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Başvurulara ilişkin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı ve dereceye giren öğrencilerin makalelerine kurumun internet sitesindeki bağlantıdan erişilebildiği bildirilen açıklamada, yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerin makalelerini sunmak üzere TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ne davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılında da düzenleneceği belirtildi.

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