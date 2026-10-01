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TEKNOFEST Güneydoğu'da ikinci gün!

01.10.2026 - 09:15 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Şanlıurfa#Demirören Medya

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak. TEKNOFEST'te yerini alan Demirören Medya'nın standında ise ziyaretçileri çeşitli sürprizler bekliyor.

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TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, ikinci gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları ikinci kez gökteki yerini alacak.

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ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak. Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

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DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

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TEKNOFEST Güneydoğuda ikinci gün

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DİMİ SÜRPRİZİ

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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TEKNOFEST Güneydoğuda ikinci gün

TEKNOFEST Güneydoğuda ikinci gün

Festivalin ikinci gününün son etkinliğinde ise şarkıcı Semicenk konser verecek. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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