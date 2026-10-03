TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa esnafının işlerini hareketlendirdi

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı İsmail Karacabey, AA muhabirine, TEKNOFEST'in kentte ciddi hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

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Organizasyon kapsamında Şanlıurfa'ya çok sayıda ziyaretçinin geldiğini belirten Karacabey, "Özellikle şehrimize gelen misafirlerimiz, gastronomi, hediyelik eşya, taksiciler ve çeşitli meslek gruplarında ciddi anlamda bir canlılık oluşturdu." dedi.

Kentteki otellerin dolduğunu ve yer bulamayan ziyaretçilerin çevre illere yönlendirildiğini anlatan Karacabey, organizasyonun Şanlıurfa'ya farklı heyecan kattığını dile getirdi.

Karacabey, TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiye ilgisini artırmasının yanı sıra kent ekonomisine de katkı sağladığını belirterek, organizasyonların kentte düzenli gerçekleştirilmesini istediklerini söyledi.

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Şanlıurfa'nın gastronomisiyle ve tarihiyle öne çıktığına dikkati çeken Karacabey, TEKNOFEST ile birlikte kültür ve teknolojinin de aynı etkinlikte buluştuğunu anlattı.

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Karacabey, çevre illerden de ziyaretçilerin geldiğine işaret ederek, "Festivaller hem esnaf açısından hem gençlerimizin ufkunun açılması bakımından ülkemiz açısından çok yararlı. İnşallah böyle organizasyonlar sürekli devam eder." ifadelerini kullandı.

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"Esnafın çalışma saatleri uzadı"

Şanlıurfa çarşısında 37 yıldır bakırcılık yapan İbrahim Bakır da TEKNOFEST'in işlerine olumlu yansıdığını söyledi. Hediyelik eşya üretimi ve satışı yaptığını belirten Bakır, organizasyonun başlamasıyla müşteri yoğunluğunun arttığını dile getirdi.

Bakır, "TEKNOFEST’in çok faydasını gördük. İşlerimiz açıldı. Şanlıurfa'mızda ilk defa yapılıyor. Hem esnafa hem şehre bir hava kattı. Bir bayram havasında geçiyor." diye konuştu.

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TEKNOFEST nedeniyle çalışma saatlerinin de uzadığını anlatan Bakır, normalde 08.00-19.00 saatlerinde çalıştıklarını, yoğunluk nedeniyle işlerinin 23.00'e kadar sürdüğünü söyledi.

Bakır, "Bayağı hareketli. Gece yarılarına kadar açık olan esnaf arkadaşlar var şu anda." dedi. Şanlıurfa çarşısında 47 yıldır baharatçılık yapan Selahaddin Vurmuş da TEKNOFEST'in kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun işlerini yoğunlaştırdığını belirten Vurmuş, TEKNOFEST kapsamında yeni ürün ve teknolojileri görmenin de kendileri açısından mutluluk verici olduğunu ifade etti.

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Vurmuş, "TEKNOFEST'in şehrimizde yapılması bizlere mutluluk veriyor, ayrıca işlerimiz yoğunlaştı. Yeni yeni ürünler, yeni yeni icatlar görüyoruz. Bunlar, mutluluk verici şeyler." değerlendirmesinde bulundu.