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TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı

30.09.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#Teknofest#Havacılık Festivali#Teknoloji Yarışması

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 15. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

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TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfada başladı
TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfada başladı
TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfada başladı
TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfada başladıHaberin Tüm Fotoğrafları

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

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İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak.

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Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da yer alacak.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını ziyaretçilere açtı

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Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

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TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını ziyaretçilere açtı

İlk gün çeşitli gösteriler düzenlenecek

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alandaki festivalin ilk gününde paraşüt atlayışı, Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu, paramotor gösteri uçuşu ve bilim şovu yapılacak. Programda ayrıca bayrakla selamlama uçuşu, ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, SH-70 Fastrope gösterisi, T-129 ATAK gösteri uçuşu ve açılış töreni yer alacak.

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Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde yapılabilecek.

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TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfada kapılarını ziyaretçilere açtı

Festival alanına ulaşımda ücretsiz toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak. TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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