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TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün etkinlikleri başladı

04.10.2026 - 09:35 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#TEKNOFEST Güneydoğu#Şanlıurfa

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlanacak.

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TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, son gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

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İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları son kez gökteki yerini alacak.

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FESTİVALDE ZİYARETÇİLERİ BİRÇOK ETKİNLİK BEKLİYOR

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

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Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

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