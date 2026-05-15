TEKNOFEST Mavi Vatan 20-23 Ağustos'ta yapılacak

15.05.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan, teknoloji tutkunlarını denizcilik ve su altı teknolojileri ekseninde bir araya getirecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İstanbul'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, yoğun bir katılımla gerçekleştirilmişti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamındaki etkinlik, yerli ve milli deniz araçlarından su altı teknolojilerine uzanan zengin içeriği ve yarışmalarıyla öne çıkıyor.

Bu yıl 20-23 Ağustos'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak, yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek vizyonu inşa etmeyi amaçlıyor.

Etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışmasıyla genç zihinler hayallerini teknolojiye dönüştürecek. Genç mühendis adayları ve girişimciler, geliştirdikleri projelerle aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki yarınlarına yön verecek. Etkinlik boyunca TEKNOFEST paydaş kurumları da stant alanlarında yer alarak hem faaliyetlerini tanıtacak hem de ziyaretçilerle etkileşimde bulunacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da, donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek sanal gerçeklik oyun alanları, denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, ziyaretçiler için hatıra fotoğrafı çektirebileceği özel alanlar, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları, çeşitli konferans ve sergilerin olacağı birçok etkinlik yer alacak.

 

Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Türkiye’nin gurur tablosu! Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor!
Her 6 saniyede bir ölen çocuklar
Hafif kusurda sorumluluk...
Eğitim ve toplum ilişkisi, hormonlu notlar, aidiyet?
Mutlak butlan yükleniyor mu?
Yolun sonu nereye gider?
'Tercih edilen bir müttefiksiniz'
Tadı kaçan Eurovision
Has dedenin gecesi
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
4 yıldır bitmeyen şantaj! Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı!