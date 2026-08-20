TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yaptığı konuşmada gençlere seslendi. Bayraktar, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığına dikkat çekerken gençlere hedeflerinden ve değerlerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

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“MAVİ VATAN’IN TEK BİR DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ”

Mavi Vatan’ı “huzur bulduğumuz bahçemiz” sözleriyle tanımlayan Bayraktar, “Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz” dedi.

Gençlere deniz sevgisi ve Mavi Vatan bilinci kazandırmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Bayraktar; yüzme, yelken ve kürek yarışmalarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterilerinin de programda yer aldığını ifade etti.

GENÇLER GELECEĞİN DENİZ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

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Bayraktar, genç yarışmacıların insansız su altı sistemleri, su altı roketleri ve insansız deniz araçları alanlarında geliştirdikleri projelerle geleceğin teknolojilerine hazırlandığını söyledi.

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Savunma sanayii ürünlerine de değinen Bayraktar, TCG Anadolu, TCG İstanbul ve Türk donanmasının diğer önemli unsurlarının vatandaşlarla buluştuğunu kaydetti.

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BAYRAKTAR TB3 VURGUSU

Baykar ekibiyle geliştirdikleri Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş kabiliyetine dikkat çeken Bayraktar, bu teknolojinin dünya deniz havacılığında yeni bir dönemin kapısını açtığını söyledi.

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Bayraktar ayrıca AKINCI ve Bayraktar TB3’ün gökyüzündeki gösterileriyle Türkiye’nin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

“ROTASI OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGÂRIN FAYDASI OLMAZ”

Konuşmasında gençlere iki önemli tavsiyede bulunan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Hayat denizinde yol alırken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir Kızılelma’nız olsun.”

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Gençlere başkalarının belirlediği rotaların peşinden gitmemeleri çağrısında bulunan Bayraktar, insanlığa fayda sağlayacak hedeflere yönelmelerini istedi.

“KÖKLERİNİZE SIMSIKI SARILIN”

Bayraktar, geleceğe güçlü şekilde ilerleyebilmenin değerlerle olan bağın korunmasına bağlı olduğunu belirterek, “Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgârda devrilmeye mahkûmdur. Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilesiniz” dedi.

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“BU YALNIZCA TEKNOLOJİ HAMLESİ DEĞİL”

Dünyada adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun giderek daha fazla sorgulandığını ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin teknoloji alanındaki mücadelesinin yalnızca teknik bir kalkınma girişimi olmadığını söyledi.

Bayraktar, “Mavi Vatan’da verdiğimiz bu mücadele sadece bir teknoloji hamlesi değil, aynı zamanda bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, daha adil ve özgür bir dünyanın yeni nesiller tarafından kurulacağına inandığını belirterek, “Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı güzel bir dünyada buluşmak dileğiyle... Yolumuz açık, rotamız net, ufkumuz Kızılelma” dedi.