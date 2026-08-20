Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz
HaberlerUzmanpara

TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz

20.08.2026 - 13:19 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Mavi Vatan

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz." dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtıHaberin Tüm Fotoğrafları

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yaptığı konuşmada gençlere seslendi. Bayraktar, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığına dikkat çekerken gençlere hedeflerinden ve değerlerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“MAVİ VATAN’IN TEK BİR DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ”

Mavi Vatan’ı “huzur bulduğumuz bahçemiz” sözleriyle tanımlayan Bayraktar, “Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan’ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz” dedi.

Gençlere deniz sevgisi ve Mavi Vatan bilinci kazandırmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Bayraktar; yüzme, yelken ve kürek yarışmalarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterilerinin de programda yer aldığını ifade etti.

Seçim ayarlı saldırı! Anketler köşeye sıkıştırdı: Netanyahu 'Türkiye kartını' oynadı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSeçim ayarlı saldırı! Anketler köşeye sıkıştırdı: Netanyahu 'Türkiye kartını' oynadıHaberi Görüntüle

GENÇLER GELECEĞİN DENİZ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Haberin Devamı

Bayraktar, genç yarışmacıların insansız su altı sistemleri, su altı roketleri ve insansız deniz araçları alanlarında geliştirdikleri projelerle geleceğin teknolojilerine hazırlandığını söyledi.

Haberin Devamı

Savunma sanayii ürünlerine de değinen Bayraktar, TCG Anadolu, TCG İstanbul ve Türk donanmasının diğer önemli unsurlarının vatandaşlarla buluştuğunu kaydetti.

Haberin Devamı

BAYRAKTAR TB3 VURGUSU

Baykar ekibiyle geliştirdikleri Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş kabiliyetine dikkat çeken Bayraktar, bu teknolojinin dünya deniz havacılığında yeni bir dönemin kapısını açtığını söyledi.

Haberin Devamı

Bayraktar ayrıca AKINCI ve Bayraktar TB3’ün gökyüzündeki gösterileriyle Türkiye’nin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

“ROTASI OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGÂRIN FAYDASI OLMAZ”

Konuşmasında gençlere iki önemli tavsiyede bulunan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Hayat denizinde yol alırken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir Kızılelma’nız olsun.”

Haberin Devamı
İstanbul'da tramvay raydan çıktı! Metro İstanbul'dan açıklama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul'da tramvay raydan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildiHaberi Görüntüle

Gençlere başkalarının belirlediği rotaların peşinden gitmemeleri çağrısında bulunan Bayraktar, insanlığa fayda sağlayacak hedeflere yönelmelerini istedi.

“KÖKLERİNİZE SIMSIKI SARILIN”

Bayraktar, geleceğe güçlü şekilde ilerleyebilmenin değerlerle olan bağın korunmasına bağlı olduğunu belirterek, “Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgârda devrilmeye mahkûmdur. Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilesiniz” dedi.

Haberin Devamı

“BU YALNIZCA TEKNOLOJİ HAMLESİ DEĞİL”

Dünyada adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun giderek daha fazla sorgulandığını ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin teknoloji alanındaki mücadelesinin yalnızca teknik bir kalkınma girişimi olmadığını söyledi.

Bayraktar, “Mavi Vatan’da verdiğimiz bu mücadele sadece bir teknoloji hamlesi değil, aynı zamanda bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, daha adil ve özgür bir dünyanın yeni nesiller tarafından kurulacağına inandığını belirterek, “Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı güzel bir dünyada buluşmak dileğiyle... Yolumuz açık, rotamız net, ufkumuz Kızılelma” dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, İsraile nasıl karşılık verecek
Türkiye, İsrail'e nasıl karşılık verecek?
2 günde 117 deprem Marmarada neler oluyor Kandilliden açıklama geldi
2 günde 117 deprem! Marmara'da neler oluyor? Kandilli'den açıklama geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı Aleksei Batrakov İstanbula geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Aleksei Batrakov İstanbul'a geldi
Ankarada Balkız kodlu çete çökertildi Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Ankara'da 'Balkız' kodlu çete çökertildi! Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişlide kötü koku alarmı Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku alarmı! Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hatay lezzette tescile doymuyor 5 tescil daha geldi ve sayı 75e çıktı
Hatay lezzette tescile doymuyor! 5 tescil daha geldi ve sayı 75'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesirdeki Kadın Buluşmasına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki 'Kadın Buluşması'na telefonla bağlandı
Eskişehirde facianın eşiğinden dönüldü Yanan araçta 1i çocuk 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yanan araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı