Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi
HaberlerUzmanpara

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi

20.08.2026 - 17:38 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Bayraktar KALKAN DİHA#Savunma Sanayii

Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) envantere alınmasına yönelik tören yapıldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TEKNOFEST Mavi Vatanda Bayraktar KALKAN DİHAnın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan açılış seremonisinin ardından Bayraktar KALKAN DİHA'nın envantere alınmasına yönelik tören düzenlendi.

Altında yön değişti: Düşüş başladı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında yön değişti: Düşüş başladı!Haberi Görüntüle

TCG Oruçreis'te gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

Öte yandan, haberleşme menzili 70 kilometrenin üzerinde ve operasyonel menzili 500 kilometre olan Bayraktar KALKAN DİHA'nın azami kalkış ağırlığı 78 kilogram, faydalı yük kapasitesi de 3 kilogram seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, İsraile nasıl karşılık verecek
Türkiye, İsrail'e nasıl karşılık verecek?
2 günde 117 deprem Marmarada neler oluyor Kandilliden açıklama geldi
2 günde 117 deprem! Marmara'da neler oluyor? Kandilli'den açıklama geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı Aleksei Batrakov İstanbula geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Aleksei Batrakov İstanbul'a geldi
Ankarada Balkız kodlu çete çökertildi Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Ankara'da 'Balkız' kodlu çete çökertildi! Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişlide kötü koku alarmı Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku alarmı! Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hatay lezzette tescile doymuyor 5 tescil daha geldi ve sayı 75e çıktı
Hatay lezzette tescile doymuyor! 5 tescil daha geldi ve sayı 75'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesirdeki Kadın Buluşmasına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki 'Kadın Buluşması'na telefonla bağlandı
Eskişehirde facianın eşiğinden dönüldü Yanan araçta 1i çocuk 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yanan araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı