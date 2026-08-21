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TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlerin su altı roketleri jüri karşısında

21.08.2026 - 11:31 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Mavi Vatan#Su Altı Roket Yarışması

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Su Altı Roket Yarışması'nda gençler, geliştirdikleri roketleri denize indirerek jüri karşısında test ediyor.

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TEKNOFEST Mavi Vatanda gençlerin su altı roketleri jüri karşısında

Organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmada finalist takımlar, tasarlayıp geliştirdikleri su altı roketlerini belirlenen parkurda deniyor. Gençlerin aylar süren çalışmalarının ardından ortaya çıkardıkları roketler, performans ve teknik kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendiriliyor.

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Gençler, yarışmada sualtı teknolojileri alanındaki bilgi ve yeteneklerini sergilerken, geliştirdikleri projelerin gerçek koşullardaki performansını da test etme fırsatı buluyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları da yapılıyor.

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