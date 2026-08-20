Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlerin su altı roketleri yarışıyor
HaberlerUzmanpara

TEKNOFEST Mavi Vatan'da gençlerin su altı roketleri yarışıyor

20.08.2026 - 13:57 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Mavi Vatan#Su Altı Roketleri

ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada değerlendirmeler sonucunda 16 takım finale kalırken yarışmada 199 yarışmacı geliştirdikleri su altı roket sistemleriyle mücadele ediyor

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TEKNOFEST Mavi Vatanda gençlerin su altı roketleri yarışıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Su Altı Roket Yarışması Gölcük Tersanesi Komutanlığında başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversite ve eğitim kurumlarından öğrencilerin ilgi gösterdiği Su Altı Roket Yarışması'na 243 takım başvurdu. Teknik değerlendirmelerin ardından finale kalan 16 takım, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen final etabında projelerini gerçek koşullarda test etme fırsatı buluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Gençlerin su altı teknolojileri alanındaki yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilikçi çözümler ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada ekipler, geliştirdikleri sistemlerin su altında görev yapabilme kabiliyetlerini test ediyor. Yarışmacılar, tasarladıkları roket sistemleriyle su altında hareket, yönlendirme, stabilizasyon ve görev senaryolarını başarıyla tamamlamaya çalışıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı! Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyizHaberi Görüntüle

Yarışmada dereceye giren takımlar toplam 900 bin lira ödülün sahibi olacak. Birinci takıma 350 bin, ikinci takıma 300 bin, üçüncü takıma ise 250 bin lira ödül verilecek.

Haberin Devamı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmayla gençlerin denizcilik, su altı sistemleri ve savunma teknolojileri alanlarında proje geliştirmeleri teşvik edilirken geleceğin mühendislerinin bu alanlarda yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Su Altı Roket Yarışması, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan organizasyonu kapsamında düzenleniyor.a

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, İsraile nasıl karşılık verecek
Türkiye, İsrail'e nasıl karşılık verecek?
2 günde 117 deprem Marmarada neler oluyor Kandilliden açıklama geldi
2 günde 117 deprem! Marmara'da neler oluyor? Kandilli'den açıklama geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı Aleksei Batrakov İstanbula geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Aleksei Batrakov İstanbul'a geldi
Ankarada Balkız kodlu çete çökertildi Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Ankara'da 'Balkız' kodlu çete çökertildi! Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişlide kötü koku alarmı Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku alarmı! Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hatay lezzette tescile doymuyor 5 tescil daha geldi ve sayı 75e çıktı
Hatay lezzette tescile doymuyor! 5 tescil daha geldi ve sayı 75'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesirdeki Kadın Buluşmasına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki 'Kadın Buluşması'na telefonla bağlandı
Eskişehirde facianın eşiğinden dönüldü Yanan araçta 1i çocuk 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yanan araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı