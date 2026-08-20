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TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı

20.08.2026 - 13:55 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Deniz Teknolojileri#İnsansız Araç Yarışması

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı.

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TEKNOFEST Mavi Vatanda İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor.

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ASELSAN ve ASFAT yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 3 ila 15 kişilik takımlar halinde katıldı.

Bu yıl 309 takımın başvurduğu yarışmada 38 takım ve 461 yarışmacı finale kaldı. Finalistler, 19 ili temsil ederken Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan ve Endonezya'dan da finalist takımlar bulunuyor.

Yarışmanın değerlendirme süreci, Teknik Yeterlik Formu, Kritik Tasarım Raporu, Otonom Kabiliyeti Gösterim Videosu ve Final Aşaması olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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Yarışmanın ilk gününde takımlar, sızdırmazlık, ağırlık, boyut ve yer kontrol istasyonu kontrolleri gibi teknik yeterlilik kriterleri kapsamında jüri karşısına çıktı.

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Takımlar, otonom nokta takip görevlerinde yarışacak. Etkinliğin ikinci gününde ise takımlar, geliştirdikleri prototipleri denize indirerek belirlenen denizcilik görevlerini yerine getirecek.

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Yarışmada birinciye 300 bin lira, ikinciye 250 bin lira, üçüncüye ise 200 bin lira ödül verilecek. Ayrıca En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En İyi Tasarım prestij ödülleri takdim edilecek.

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