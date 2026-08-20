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TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

20.08.2026 - 15:42 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması#Mavi Vatan

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, görev senaryolarını gerçekleştirebilen uzaktan kumandalı veya otonom su altı araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı.

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TEKNOFEST Mavi Vatanda İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor.

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Etkinlik kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, verilen görev senaryolarını başarıyla gerçekleştirebilen, uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabildiği yarışmada takımlar 3 ila 15 kişiden oluşuyor.

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Yarışmanın değerlendirme süreci, "teknik yeterlik formu", "kritik tasarım raporu", "sızdırmazlık, hareket kabiliyeti-görev gösterimi videosu" ile "final aşaması" olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

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Bu yıl 4 bin 108 takımın başvurduğu yarışmada, tüm süreçleri başarıyla tamamlayan 41 takım finalist olmaya hak kazandı. Temel kategoride 20 takım ve 196 yarışmacı, ileri kategoride ise 21 takım ve 278 yarışmacı yer alıyor. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda temel kategori birincisi 250 bin, ikincisi 200 bin ve üçüncüsü 150 bin lira ile ödüllendirilecek.

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İleri kategoride ise birinci 300 bin, ikinci 250 bin ve üçüncü de 200 bin liralık ödülün sahibi olacak. Ayrıca her iki kategoride "En Özgün Tasarım", "En Özgün Yazılım" ve "En İyi Takım Ruhu" prestij ödülleri verilecek.

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Bu yıl ayrıca "Yıldızlar Kategorisi" ilk kez gerçekleştiriliyor. Geçen yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın ileri kategorisinde ilk 5'e giren takımların katılabildiği bu kategoride birinci olan takıma 1 milyon lira ödül verilecek.

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