TEKNOFEST Mavi Vatan'da vatandaşlardan yerli ve milli teknolojiye yoğun ilgi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

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Organizasyon kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Denizcilik ve savunma sanayisine yönelik teknoloji ve projelerin sergilendiği organizasyona gelen vatandaşlar, yarışmaları ve etkinlik alanındaki gösterileri yakından takip ediyor.

Eskişehir'den gelen Mehmet Abbasoğlu, "İşimiz vardı burada. Biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Burası çok muhteşem bir şey. Milletimizin özlem duyduğu silahlı kuvvetlerimizin deniz gücü buraya yansıtılmış bulunuyor. İnsanın duyguları çok farklı oluyor burada. Böyle şeyleri çok özledik. Çok hasret kaldık. Keşke bunlar daha önceki senelerde yapılmış olsaydı şu anda Türkiye'miz daha farklı yerde olurdu. Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Bu güncel teknolojik silahların yapılması, geliştirilmesi ve hizmete sunulmasıyla Türkiye'nin gücü ve kuvveti bütün kıtalarda hissedilir olacaktır. Öyle olduğuna da inanıyorum." dedi.

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İrem ve Sinem adındaki ikiz kızlarıyla Avusturya'dan gelen ve ilk kez TEKNOFEST'i ziyaret eden Tevfik Ün, sabah saatlerinde alana geldiklerini ve o zamandan beri bütün yerli ve milli teknolojiyle üretilmiş ürünleri incelediklerini söyledi.

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Tevfik Ün, şunları ifade etti:

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"Buraya geldiğimiz için mutluyuz, muhteşem, gururlanıyoruz. Yurt dışında yaşayan biri olarak gurur duyuyoruz. Türkiye milli teknolojide çok ilerledi. Yurt dışından bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yüzde 85 oranına yükseldi yerlilik oranımız. Bundan sonra da inşallah yüzde 100'e ulaşana kadar devam edecektir umarım. Bugüne kadar yapılanlar bile muhteşem. Hayranlıkla izliyoruz."

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İrem Ün, Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği bu ürünleri ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini belirterek, "Her şey gerçekten vatanım için. TCG Anadolu'ya da girdik, içi çok büyük ve çok güzel. Hisler anlatılacak gibi değil, kelimeler yetmez. Diğer vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum. Muhakkak gelip görmeleri gereken bir yer." derken, kardeşi Sinem Ün "Çok mutluyum yetiştiğimiz için. Çok gurur duyuyorum. Çok heyecanlandım ve çok güzel. Alan çok büyük. Gez gez bitmiyor. Bunların hepsinin yerli ve milli ürünlerimiz olduğunu bilmek bize mutluluk veriyor. Çok güzel bir güç bu." diye konuştu.

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"BURAYA GELİNCE TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Kemal Kuzu, TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini belirterek, "Çok gurur duyuyoruz. Çok destekliyoruz. Gerçekten mükemmel bir şey. Buraya gelince tüylerimiz diken diken oldu. Ülkemizde, vatanımızda da kendimizi çok huzurlu hissediyoruz bu sayede. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. TCG Anadolu muhteşem bir şey." dedi.

Kemal Kuzu'nun küçük oğlu Uras Kuzu ise gemileri gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirerek, "İleride dalgıç olmak istiyorum. Şu anda ben akşama kadar burada kalmak istiyorum. Babama burada kalalım diyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'e ilk kez gelen vatandaşlardan Meltem Okçu da buranın çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Milli gururlarımız. Tarif edilemez bir duygu. Bunlar Türkiye'nin yerli ve milli olarak ne kadar ileri gittiğinin bir göstergesi." dedi.

Okçu'nun 8 yaşındaki kızı Zeynep Ela Okçu da "Gemileri gezdim annemle birlikte. Her şey çok güzel. Çok beğendim. İleride pilot olmak istiyorum. Gemiler çok güzel." diye konuştu.

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Levent Koç ise Gölcük'te yaşadığını ve ilk kez TEKNOFEST'e geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Gurur duyuyoruz. Çok güzel yapılan işler var. Bunlar bizim milli gururlarımız, milli değerlerimiz. Buraya herkesin gelip görmesi lazım. Bunları yapabilmek de ayrıyeten çok büyük bir olay. Bunlar yapıldığı için bizim diğer ülkelerden farkımızın ne olduğunu biraz daha anlıyoruz. Şimdi kızlarımla birlikte TCG Anadolu'ya gireceğiz. Onu çok merak ediyorduk."

Levent Koç'un 6'ncı sınıfa giden kızı Ece Koç da "TEKNOFEST'e ilk kez geldim. Buradaki ürünleri görünce gurur duyuyorum ülkemde. Ülkemi çok seviyorum. Şimdi TCG Anadolu'ya geçiyoruz." dedi.