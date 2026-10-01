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TEKNOFEST’ten doğan girişimler yatırımcılarla buluşuyor

01.10.2026 - 12:33 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST Güneydoğu#Ahmet Burak Dağlıoğlu#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ve Finans Ofisi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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TEKNOFEST’ten doğan girişimler yatırımcılarla buluşuyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

 Etkinlik kapsamında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımın yüksek, ilginin yoğun olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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Dağlıoğlu, bu yıl özellikle Türkiye'deki katılım finansla ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini belirterek, "Artık bu misyonu da biz yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle girişimciliğin nasıl finanse edildiği, girişimcilerin yatırımcılara nasıl erişebileceğiyle ilgili paylaşımlar yapıyorduk. Buna dair bir stant alanımız oluyordu. Bu yıl buna ek olarak da katılım finansı eklemiş olduk. Finansal teknolojiler alanındaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz." dedi.

TEKNOFEST kapsamındaki Take Off isimli girişimcilik yarışmasında yer aldıklarını anımsatan Dağlıoğlu, "Burada birçok yarışma yapılıyor, gençler bu yarışmalara katılıyorlar ve bazı işler girişime dönüşüyorlar. Yani bunları daha olgunlaştırıp prototip oluşturuyorlar ve sonrasında bunu ticarileştirmeye çalışıyorlar. Bu uzun yolculuğun sonucunda aslında bir girişim, gerçek bir ticarete dönüştürülmüş oluyor. Biz bu yaşam döngüsünde girişimcinin finansmana erişimi için gayret gösteren bir kurumuz." ifadelerini kullandı.

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"GİRİŞİMCİLERLE YATIRIMCILAR ARASINDAKİ KÖPRÜ ROLÜNÜ ÜSTLENMEYE ÇALIŞAN BİR KURUMUZ"

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Dağlıoğlu, girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurum olduklarını dile getirdi.

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TEKNOFEST'in 2018 yılından bu yana başarılarını artırarak, büyüyerek devam eden bir organizasyon olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Artık buranın kendi mezunları oluştu diyebiliriz. Yani bu yolculuktan geçen, o fikirlerini ürüne dönüştüren, ticarileştiren girişimciler oldu. Artık şirketleşmiş olanlar oldu." diye konuştu.

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"EKONOMİNİN DİNAMOSU ASLINDA GİRİŞİMCİLERDİR"

Türkiye’deki girişimcileri uluslararası mecralara da taşıdıklarını ifade eden Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Onların yatırımcılarla, muhtemel müşterilerle buluşmalarını sağlıyoruz. TEKNOFEST mezunlarının, TEKNOFEST yolculuğundan geçmiş, Take Off'a katılmış girişimcilerin de artık heyetlerimizde yer aldığını görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, "TEKNOFEST, insanlığa faydalı teknoloji alanında bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor. Buradan edindiği tecrübelerle artık rekabetçi ürünler, hizmetler ortaya koyabilen girişimler olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ekonominin dinamosunun aslında girişimciler olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "İşte o iyi girişimcileri bu erken yaşlarda, bu etkinlikler vesilesiyle, TEKNOFEST vesilesiyle tespit etmek ve onlara kendi hayallerine ulaşma, kendilerini gerçekleştirme imkanı vermek aslında çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

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TEKNOFEST’ten doğan girişimler yatırımcılarla buluşuyor

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Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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