Teknopark İstanbul, girişimleri ve teknoloji atölyeleriyle TEKNOFEST 2026’da

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Teknopark İstanbul da girişimcilikten Ar-Ge’ye, ileri teknolojilerden ticarileşmeye uzanan yapısıyla festivalde yer alarak teknoloji girişimlerinin geliştirdiği yenilikçi çözümleri geniş kitlelerle buluşturacak.

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Teknopark İstanbul, festival süresince I - 6 numaralı etkinlik alanındaki standında girişimlerini, teknoloji odaklı ürün ve projelerini ziyaretçilerin ilgisine sunacak. Stand alanında çocuklar, gençler, girişimci adayları ve sektör profesyonellerine yönelik farklı etkinlik ve deneyim alanları oluşturulacak.

TEKNOPARK İSTANBUL GİRİŞİMLERİ GELİŞTİRDİKLERİ TEKNOLOJİLERİ SERGİLEYECEK

Festival boyunca Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimleri, geliştirdikleri ürün ve projelerle ziyaretçilerle buluşacak.

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Teknopark İstanbul standında yer alacak girişimlerden LTC İnovasyon, robotik teknolojiler, yapay zekâ ve öngörücü bakım alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği Jidoka serisi robot köpekler ve humanoid robotlar, farklı kullanım alanlarına yönelik yeni nesil robotik çözümleri ziyaretçilerle buluşturacak.

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Uludoğan Savunma Sanayi Teknoloji, nano sınıf insansız helikopterler ve yapay zeka destekli kontrol sistemleri geliştirerek savunma teknolojileri alanındaki çalışmalarını TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşturacak.

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Çocuklara yönelik teknoloji deneyiminin önemli bir parçasını ise Codlai tarafından geliştirilen CODROB oluşturacak. IoT destekli, yapay zekâ entegre STEM eğitim setleri ve programlanabilir robotlardan oluşan CODROB; interaktif ve uygulamalı öğrenme süreçlerini destekleyen bir eğitim teknolojisi projesi olarak K-12 öğrencilerinden üniversitelere ve Ar-Ge merkezlerine kadar geniş bir kullanıcı grubuna yönelik çözümler sunuyor.

Teknopark İstanbul girişimlerinin geliştirdiği bu farklı teknolojilerin aynı etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşmasıyla, girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminde ortaya çıkan yenilikçi çözümlerin geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

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ÇOCUKLAR ROBOTİK VE KODLAMAYLA TANIŞACAK

Teknopark İstanbul standını ziyaret eden 8-16 yaş grubundaki çocuklar, STEM ve kodlama atölyelerinde teknolojiyle uygulamalı olarak buluşacak.

Atölyelere katılan çocuklar, temel robotik kitlerin montajını gerçekleştirerek robotik sistemlerin çalışma prensiplerini yakından tanıyacak. Ardından blok tabanlı kodlama uygulamalarıyla kendi algoritmalarını oluşturacak ve hazırladıkları sistemleri çalıştırma fırsatı bulacak.

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Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocukların kodlama, algoritmik düşünme, problem çözme ve temel mühendislik becerilerini geliştirmeleri desteklenecek. Çocukların kendi geliştirdikleri sistemlerin çalışma süreçlerini gözlemlemeleri, teknolojiye ilişkin kavramları deneyimleyerek öğrenmelerine imkân sağlanacak.

HABERLEŞME DUVARI İLE BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLENECEK

Teknopark İstanbul standında ziyaretçileri interaktif bir teknoloji deneyimi de bekleyecek. Özel olarak oluşturulacak Haberleşme Duvarı, farklı iletişim sistemleri ve sensörler üzerinden ziyaretçilere haberleşme teknolojilerini uygulamalı olarak tanıtacak.

Deneyim alanında ziyaretçiler, kablolu haberleşme yöntemleri ile kablosuz IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri arasındaki farkları uygulamalı olarak gözlemleyebilecek.

Haberleşme Duvarı’nın özellikle çocukların ve gençlerin günlük yaşamda kullanılan bağlantı teknolojilerinin temel çalışma prensiplerini daha kolay anlamalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

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GİRİŞİMCİLER VE SEKTÖR PROFESYONELLERİ İÇİN BULUŞMA NOKTASI

TEKNOFEST 2026, Teknopark İstanbul girişimlerinin potansiyel iş ortakları, yatırımcılar, sektör temsilcileri ve farklı teknoloji paydaşlarıyla bir araya gelmesine de zemin hazırlayacak.

Festival boyunca gerçekleştirilecek görüşmeler ve kurulacak yeni temaslarla teknoloji girişimlerinin iş birliklerini geliştirmesi, yeni pazarlara ve yatırım ağlarına erişim imkânlarını artırması hedefleniyor.

Teknopark İstanbul standı, girişimlerin yalnızca ürün ve teknolojilerini sergiledikleri bir alan olmanın ötesinde, farklı sektörlerden profesyonellerle yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilebildiği bir buluşma noktası olarak da konumlanacak.

GİRİŞİMCİ ADAYLARINA TEKNOPARK İSTANBUL’UN SUNDUĞU FIRSATLAR ANLATILACAK

Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, genç girişimciler ve girişimci adayları da festival süresince Teknopark İstanbul’un sunduğu girişimcilik ve teknoloji geliştirme olanakları hakkında bilgi edinebilecek.

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Ziyaretçilere; kuluçka ve hızlandırma programlarından Ar-Ge süreçlerine, yatırımcı ağlarına erişimden mentorluk olanaklarına, ticarileşme çalışmalarından uluslararası pazarlara açılmaya kadar girişimlerin farklı gelişim aşamalarını destekleyen mekanizmalar aktarılacak.

Böylece teknoloji alanında girişim kurmak veya yenilikçi fikirlerini geliştirmek isteyen gençlerin Teknopark İstanbul’un girişimcilik ekosistemini daha yakından tanımaları ve fikirlerini geliştirme sürecinde yararlanabilecekleri fırsatlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanacak.

GİRİŞİMLERİMİZİN GELİŞTİRDİĞİ TEKNOLOJİLERİ GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURULACAK

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, TEKNOFEST 2026 katılımına ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Teknopark İstanbul olarak, girişimcilerimizin geliştirdiği yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi, ticarileşmesi ve daha geniş kitlelerle buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TEKNOFEST, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıran, girişimcilerimizin geliştirdiği çözümleri görünür kılan ve Türkiye’nin teknoloji ekosistemini bir araya getiren önemli platformlardan biridir. Bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026’da; girişimlerimizin geliştirdiği yenilikçi projeleri, uygulamalı teknoloji atölyelerimizi ve ziyaretçilere yönelik deneyim alanlarımızı teknoloji meraklılarıyla buluşturacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip eden değil, deneyimleyen ve geleceğin teknolojilerini geliştiren bireyler olmaları için sunduğumuz imkânları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.Teknopark İstanbul olarak girişimcilik, Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerinde sunduğumuz desteklerle teknoloji girişimlerimizin büyümesine katkı sağlamaya ve ülkemizin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz.”