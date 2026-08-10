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Temmuzda en fazla aylık reel getiri mevduat faizinde oldu

10.08.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Mevduat Faizi#Reel Getiri

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri, yüzde 1,29 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

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Temmuzda en fazla aylık reel getiri mevduat faizinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, temmuzda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) görüldü.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,15, dolar yüzde 0,23 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,89 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,03, avro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranlarında yatırımcısının kaybetmesine yol açtı.

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Mevduat faizi (brüt) üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,7 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak hesaplandı.

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Aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,99 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

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Külçe altın ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 20,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak görüldü.

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YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 8,43 ve avro yüzde 10,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 2,73 ve DİBS yüzde 1,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28, dolar yüzde 11,16 ve avro yüzde 13,15 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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