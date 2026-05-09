UzmanparaTESK, Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacağını öngörüyor
TESK, Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacağını öngörüyor

09.05.2026 - 11:11 | Son Güncellenme:

#Anneler Günü#TESK#Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün ekonomiye yaklaşık 100 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nün hem toplumsal hem de ekonomik açıdan büyük anlam taşıdığını belirtti. Annelere, aile büyüklerine duyulan sevgi ve saygının, onlar için en büyük hediye olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Ana, aile sevgisi, toplumdaki olumsuzlukları bir anda silip atıyor. Bu gün, esnaf açısından da çok önemli. Böyle günlerde bütün sektörler canlanıyor. Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından çikolatacısına herkesin nasibini aldığı bir gün. Bu günlerde tabiri caizse önemli hasılat beklentisi oluyor. Anneler Günü'nde ekonomiye 100 milyar lira katkı bekleniyor."

