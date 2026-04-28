Test sürüşleri başladı! Edirne-İstanbul arası bir buçuk saate düşüyor
Test sürüşleri başladı! Edirne-İstanbul arası bir buçuk saate düşüyor

28.04.2026 - 15:49 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşlerine başlandı.

Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu hattın belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.

Petrol piyasasında deprem! Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol piyasasında deprem! Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyorHaberi Görüntüle

Test sürüşleri başladı Edirne-İstanbul arası bir buçuk saate düşüyor

YOL SÜRESİ BİR BUÇUK SAATE DÜŞÜYOR

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.

Piyasalar allak bullak: Altın fiyatları çakıldı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalar allak bullak: Altın fiyatları çakıldı!Haberi Görüntüle

Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalar allak bullak: Altın fiyatları çakıldı
Piyasalar allak bullak: Altın fiyatları çakıldı!
Fenerbahçede Başkan Sadettin Saran seçim kararını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran seçim kararını resmen açıkladı!
Hava bir anda değişiyor Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Olaylı yarışmacı Seren Ay Çetin diskalifiye oldu Eleme sonrası Murat Arkın hakkında şoke eden iddia
Olaylı yarışmacı Seren Ay Çetin diskalifiye oldu! Eleme sonrası Murat Arkın hakkında şoke eden iddia
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkVALİ DİLEK
Zafer Şahin
Zafer Şahinİnsanlık algoritmaya karşı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYılmaz Morgül’ü küstüren şarkıcılar
Eren Aka
Eren AkaSizin oraların nesi meşhur?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
İlgili Haberler
İzmirde 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin dosyası ayrılan memurlar hakkında iddianame
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin dosyası ayrılan memurlar hakkında iddianame
Dr. Mehmet Kasapoğlu: Dile kolay... Yirmi beş yıla yakın bir mücadele
Dr. Mehmet Kasapoğlu: Dile kolay... Yirmi beş yıla yakın bir mücadele
Bakan Bayraktar: Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem
Bakan Bayraktar: Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem
Bodrum’da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı Kaza kamerada
Bodrum’da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı! Kaza kamerada