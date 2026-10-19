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Tezgahların şampiyonu 'palamut'

19.10.2026 - 15:43 | Son Güncellenme:

#Palamut#Balıkçılık#İzmir

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nde yaşanan bereket İzmir tezgahlarına yansıdı. Tanesi 100 liradan satılan palamut hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

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Tezgahların şampiyonu palamut

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar, uygun fiyatlarda balık tüketebilmek için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda alıyor. Bu sezon balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, tezgahların en çok tercih balığı haline geldi. Tezgahlarda hamsi 200, çupra ve levrek 350 ile 400, istavrit 200, somon ise 400 liradan satışa sunuluyor.

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, "Sezonumuz güzel başladı. Palamut, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla beraber avlanmaya başladı. Yaklaşık 50 gündür bolluk içindeyiz. En çok talep gören balık palamut. Bu fiyatlara palamut satacağımızı düşünmüyordum. Ama balık bol olduğu için fiyatlar dibe vurdu. İzmir balığı olan çupra da talep görüyor. Sardalya ve hamsi de talep gören balıklar arasında" diye konuştu.

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"En son 2005 yılında bu kadar palamut bolluğu oldu"

Balık fiyatlarının ete kıyasla dipte kaldığını ifade eden Çömlek, "Sardalya ve hamsi 200, istavrit 200, çupra ve levrek 350 ila 400 liradan satılıyor. Fiyatlar bize göre normal. Vatandaşlardan bol bol balık tüketmelerini rica ediyorum. 20-25 yılın en büyük bolluğu. Bundan önce en son 2005 yılında bu kadar palamut bolluğu oldu" dedi.

"Geçen yıl 1 tane palamut 300-400 liradan satılıyordu"

Palamut ve hamside bolluk olduğunu söyleyen bir diğer balıkçı Ferdi Gayır ise "Bir tane palamut 1 kilo, 1 kilo 100 gram civarında geliyor. O da 100 lira. Bu sene bereketli. Geçen sene palamudun bir tanesi 300-400 liradan satılıyordu. Geçen seneye göre bu sene çok bolluk var. Vatandaş yesin" ifadelerini kullandı.

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Vatandaş Hasan Sütçü de çarşıdan 5 tane palamut aldığını, fiyatların ise geçen seneye göre daha uygun olduğunu kaydetti. Haftada iki sefer balık tükettiğini söyleyen vatandaş İzzet Yasav, fiyatların ucuz olduğunu ifade etti.

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