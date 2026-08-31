Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaThe Times, Türkiye'nin Depozito Yönetim Sistemini örnek gösterdi
HaberlerUzmanpara

The Times, Türkiye'nin Depozito Yönetim Sistemini örnek gösterdi

31.08.2026 - 15:03 | Son Güncellenme:

#Depozito Sistemi#Ambalaj Geri Dönüşümü#Çevre Politikaları

The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
The Times, Türkiyenin Depozito Yönetim Sistemini örnek gösterdi

Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki uygulamalarına ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un değerlendirmelerine yer verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı.

Yılda yaklaşık 25 milyar ambalaj işleme kapasitesi

Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinilen haberde, uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır"

Haberde görüşlerine yer verilen Bakan Kurum ise depozito iade sistemlerinin geri dönüşüm oranlarının artırılmasındaki önemine dikkati çekti.

Haberin Devamı

Kurum, "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte başlangıç rakamı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTogg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte başlangıç rakamıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Kıbrısta batan gemideki kayıpların sayısı 20ye yükseldi Kimlikleri belli oldu
Kıbrıs'ta batan gemideki kayıpların sayısı 20'ye yükseldi! Kimlikleri belli oldu
Galatasaraydan Arda Okan Kurtulan hamlesi Bonservisi belli oldu
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! Bonservisi belli oldu
Cem Yılmazın kulağındaki kalp krizi detayı Doktor çizgiyi gösterdi: Yıllardır var
Cem Yılmaz'ın kulağındaki kalp krizi detayı! Doktor çizgiyi gösterdi: 'Yıllardır var'
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek İşte başlangıç rakamı
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte başlangıç rakamı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsimsizler ailesi...
Tunca Bengin
Tunca BenginKararsız Yavaş mı yoksa CHP ve Yeni Parti mi?
Cem Kılıç
Cem KılıçYeni mezuna 2 yıl GSS borcu yok
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in prosedür kongresi ve ötesi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTürkçe’ye ilgi neden artıyor?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail nasıl bir devlet?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYemekten sonra biraz yürüyüş iyi gelir
Asu Maro
Asu MaroFilm gibi bir hayat
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Parti'nin 25 Yıllık Hikâyesi-III
İlgili Haberler
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme! Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Ceydanın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Ceyda'nın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza! 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Çanakkalede orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et