Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTHY, Avrupa’nın en fazla sefer yapan hava yolu şirketi oldu
HaberlerUzmanpara

THY, Avrupa’nın en fazla sefer yapan hava yolu şirketi oldu

01.05.2026 - 09:34 | Son Güncellenme:

#THY Avrupa Lideri#Hava Yolları Rekoru#Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’ya en fazla sefer yapan hava yolu şirketi oldu.

THY, Avrupa’nın en fazla sefer yapan hava yolu şirketi oldu

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) faaliyet raporunu paylaştı. Dün paylaşılan rapora göre hava yolu şirketi küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen yolcu kapasitesini 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 9 arttırdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Raporda “Yılın ilk üç ayında ortaklığımızın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 13 artarak 21,3 milyona ulaşmıştır. Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Türk Hava Yolları, 2026 yılının birinci çeyreğinde network taşıyıcılar arasında Avrupa’da en fazla sefer yapan hava yolu olmuştur. İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle donatılan, dünyanın en büyük kargo terminalleri arasında yer alan SMARTIST’in sunduğu imkanlar ve Türk Hava Yolları’nın benzersiz genişlikte uçuş ağı sayesinde Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. Ortaklığımız Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın verilerine göre 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payı ile dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı olmuştur” denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABDden Almanya kararı 5 bin asker geri çekilecek
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEsir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih Aşık
Melih AşıkUÇAN BELGE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEurovision’daki iki yüzlü ülkeler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de ‘yeni sayfa’ mümkün mü?
İlgili Haberler
Şanlıurfa Siverekte zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGMden İzmir Çevre Yolunun ücretli hale getirileceği iddialarına ilişkin açıklama
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı İstanbulda fırtına alarmı
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyetini çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz