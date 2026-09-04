THY dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur , bugün dünyanın en değerli hava yolu markasının 120’li basamaklarda yer aldığını söyledi.

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Bugüne kadar hiçbir hava yolu markasının ilk 100’e giremediğine dikkati çeken Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış hava yolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti.

Olmuştur, hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Marka değerinin, kolaylıkla kopyalanamayan ve markaların çok uzun süre sürdürülebilir büyüme koridorunda yaşamasına sebebiyet veren çok kıymetli ve inşa edilmesi uzun bir sürece yayılmış bir değer olduğunu belirtti.

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Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ve net tavsiye skorunu artırmaya yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirten Olmuştur, şunları kaydetti:

"Yolcularımızla temas ettiğimiz 122 deneyim noktamız bulunuyor. Bu yolculuk, yolcumuzun internet sitemizi ziyaret etmesiyle başlıyor, havalimanındaki check-in ve boarding süreçleriyle, uçak içi deneyimle, bagaj teslimiyle ve sonrasında müşteri ilişkileri süreçleriyle devam ediyor. Müşteri deneyiminin parçaları olan tüm bu temas noktalarının, değer odaklı büyüme stratejimizde en önemli kriter olduğunun farkındayız. Bu stratejinin hayata geçirilmesinde yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Murat Şeker Bey'in de desteği bizler için çok kıymetli."

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Olmuştur, THY’nin son 9 yıldır Türkiye’nin en değerli markası seçildiğini belirterek, "2025 yılında 2,9 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak kendi tarihimizin en yüksek marka değerini elde ettik." diye konuştu.

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THY’nin dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olduğunu bildiren Olmuştur, firmanın Avrupa’nın en iyi hava yolu ödülünü 10. kez aldığını, Skytrax ve APEX değerlendirmelerinde de uzun yıllardır dünyanın önde gelen hava yolları arasında gösterildiğini kaydetti.

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Marka değerini yükseltmenin önemli unsurlarından birinin yolcuya sunulan ürünün çeşitlendirilmesi olduğunu vurgulayan Olmuştur, bu kapsamda üzerinde çalışılan projelerden birinin de Premium Ekonomi kabin olduğunu açıkladı.

"Premium Ekonomi'nin filoda yaygınlaştırılması için 2029'u hedefliyoruz"

Premium Ekonomi'nin Business ile Ekonomi kabinleri arasında konumlandırılan bir ürün olduğunu dile getiren Olmuştur, ürüne ilişkin fizibilite ve hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

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Olmuştur, Premium Ekonomi’nin tüm geniş gövde uçak filosunda yaygınlaştırılmasının planlandığını aktararak, "Bu dönüşüm ile yolcularımızı daha yüksek yatış açısına ve geniş diz mesafesine sahip koltuklarda, zenginleştirilmiş ikram konsepti ile sadakat programımız Miles&Smiles'da ilave avantajlar sunacağız." diye konuştu.

Premium Ekonomi’nin filoda yaygınlaştırılması için 2029’u hedeflediklerini ifade eden Olmuştur, THY filosunu uçuş ağının gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

Bölgesel uçak projesinin öncelikli stratejik gündemlerinden biri olduğuna işaret eden Olmuştur, "Bölgesel uçak ihalesi sürecine başladık; Temmuz ayında üreticilere şartnamemizi gönderdik." ifadelerini kullandı.

Olmuştur, bölgesel uçağın yalnızca filo planlaması açısından değil, THY’nin uçuş ağını derinleştirmesi ve marka değerini desteklemesi bakımından da kıymetli olduğunun, İstanbul’un coğrafi konumunun bu uçakların etkin kullanımı açısından önemli bir avantaj sunduğunun altını çizdi.

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İstanbul'un rakip küresel aktarma merkezlerine kıyasla önemli avantajlarından birinin Avrupa'ya coğrafi yakınlığı olduğunu vurgulayan Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesel uçaklarla Avrupa’da bugün uçtuğumuz noktaların yanında, daha sınırlı yolcu potansiyeli nedeniyle mevcut filomuzla verimli şekilde hizmet veremediğimiz yeni şehirlere de ulaşma imkanına kavuşacağız. Günlük 100-140 yolcu potansiyeline sahip birçok şehri İstanbul’a bağlayıp, yolcularımızı İstanbul üzerinden uçuş ağımızdaki diğer destinasyonlara taşıyacağız. Bu sayede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın lider aktarma merkezi konumunu daha da güçlendireceğiz."

Olmuştur, bölgesel uçakların filoya katılması için 2028’in ikinci yarısını hedeflediklerini, bölgesel uçakların yanı sıra, uçuş ağında ihtiyaç duyulan uzun menzilli ve 400 koltuğa yaklaşan yüksek kapasiteli uçak tipleriyle ilgili çalışmaların da yapıldığını ve uzun menzilli uçakların filodaki payının artırılması yönünde stratejik planlamaların yapıldığını ifade etti.

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Airbus A350 ve Boeing 787 Dreamliner'ın uzun menzilli havacılığın en ileri teknolojiye sahip uçakları arasında bulunduğunu belirten Olmuştur, bu uçakların daha sessiz ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip olmasının yanı sıra yakıt verimliliği ve daha düşük karbon emisyonlarıyla da yeni nesil havacılığı temsil ettiğini açıkladı.

Olmuştur, “Bir hava yolu için uçak en değerli kaynaklardan biridir. Emniyet, bakım standartları ve operasyonel gereklilikleri en üst seviyede tutarak, uçaklarımızın etkin kullanımını sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü uçaklarımız havada oldukça yolcularımıza hizmet ediyor, uçuş ağımızı büyütüyor ve şirketimiz için değer üretiyor." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın sonuçlarını yeni nesil geniş gövdeli filoda gördüklerini kaydeden Olmuştur, 2025-2026 döneminde Airbus A350 ve Boeing 787 uçaklarının verimli kullanımında dünyada ilk sırada olduklarını, bunun güçlü uçuş ağı, tarife planlaması, teknik kabiliyet ve operasyonel organizasyonun birlikte etkin çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı.

Yeni nesil uzun menzilli uçak filosunu da dünyada en verimli ve yüksek uçuş saatiyle kullandıklarını belirten Olmuştur, Airbus 350 tipi TC-LGP uçağının 2025 yılında günde ortalama 17 saat 20 dakika uçurulduğunu, THY'nin bu uçak tipinde dünyada en yüksek verime ulaşan hava yolu olduğunu dile getirdi.

THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Olmuştur, THY'nin pazar payındaki gelişimin önemli unsurlarından birinin yeni müşteriler olduğunu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla THY ile ilk kez seyahat eden 1,2 milyon kişiyi misafir ettiklerini açıkladı.

Olmuştur, "Kazandığımız yeni yolcularımızın markamızla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla sadakat programımız başta olmak üzere farklı alanlarda ticari aksiyonlar almaya devam ediyoruz." dedi.

"Çin'in Chengdu şehrine 11 Kasım'da sefer başlatacağız"

Uçuş ağına ilişkin gelişmelere de değinen Olmuştur, Çin'in Chengdu kentine 11 Kasım'da sefer başlatacakları, aynı zamanda 20 Eylül itibarıyla Belarus’un başkenti Minsk’e seferlerin yeniden icra edileceği bilgisini verdi.

Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağlarından birine sahip olmaları nedeniyle uçuş ağımıza yeni nokta ekleme imkanlarının giderek daha sınırlı hale geldiğini ifade eden Olmuştur, buna karşın stratejik pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Çin'deki uçuş sayılarını hızlı şekilde artırdıklarını anlatan Olmuştur, "Pekin, Şanghay ve Guangzhou’da haftalık 14'er frekansa ulaştık. Şimdi Chengdu’yu da uçuş ağımıza ekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Olmuştur, kargonun THY için önemli bir kar merkezi ve değer üretim alanı olduğunu, bu alanda kapasitenin talebin güçlü olduğu pazarlara yönlendirilmesine odaklandıklarını belirtti.

Olmuştur, "Kargoda kapasitemizi arzın kısıtlı, talebin güçlü olduğu pazarlara doğru şekilde yönlendirirken pazardaki fiyat dengesini de yakından takip ediyoruz. Bu sayede kapasitemizi daha verimli kullanarak ilave gelir oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın kullanıldığı alanlardan birinin, yolcuyla şirket arasında doğrudan köprü vazifesi gören TK Asistan uygulaması olduğunu belirten Olmuştur, uygulamanın 100’den fazla dilde, kesintisiz hizmet verdiğini, yolculara uçuş durumundan biletlerindeki haklara, uçuş tarifelerinden fiyatlara ve ürün içeriklerine kadar birçok konuda yardımcı olduğunu anlattı.

Olmuştur, TK Asistan'da ilk 7 ayda 2 milyondan fazla konuşma gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak Türkiye’nin turizm potansiyeline de katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Olmuştur, yolcu deneyimini yalnızca uçuşla sınırlandırmamak amacıyla, uçuş+otel+transfer gibi hizmetlerin tek bir platformda sunulduğu Turkish Airlines Holidays’i 1,5 yıl önce hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Olmuştur, platformun öne çıkan değer önermelerinden birinin seyahate 30 gün kalaya kadar koşulsuz ücretsiz iptal seçeneğinin olduğunu, bunun yanı sıra Miles&Smiles üyelerinin 1 Eylül’den itibaren Turkish Airlines Holidays üzerinden satın alacakları seyahat paketlerinde ilave statü mili kazanabileceğini de ifade etti.

"Miles&Smiles 25 milyon üyeye ulaştı"

THY'nin sadakat programı Miles&Smiles'ın 25 milyon üyeye ulaştığını, sürdürülebilir büyümede müşteri sadakatinin kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Olmuştur, şunları kaydetti:

"Bu artık sadece bir sık uçan yolcu programı olarak tarif edilemeyecek bir ölçek. Geçtiğimiz günlerde programın kuruluşundan bu yana aralıksız en çok uçan ve yıllardır markamızla çok güçlü bağ kurmuş 100 yolcumuzla İstanbul Havalimanı’nda bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde programın değer önermelerini daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Çalışanlarımızın fikirleri ve hayalleri bizim için çok önemli."

"Türk Hava Yollarındaki ilk görevime 2000 yılında Çağrı Merkezi'nde başladım"

Kariyer yolculuğuna ilişkin de bilgi veren Olmuştur, Türk Hava Yolları’ndaki ilk görevine 2000 yılında Çağrı Merkezi'nde başladığını anlattı.

Daha sonra yüksek lisans eğitimi nedeniyle bir süre yurt dışında bulunduğunu ifade eden Olmuştur, THY'ye dönüşünde Gelir Yönetimi Başkanlığında uzman olarak göreve başladığını ve sonraki yıllarda şirketin farklı kademelerinde sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Çalışanlarla bir araya gelmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya önem verdiğini anlatan Olmuştur, şirketin önceliklerini çalışanlarla paylaşırken onların da görüşlerini doğrudan dinlemeye çalıştığını vurguladı.

Çalışanların fikirlerine ve hayallerine değer verdiklerini dile getiren Olmuştur, sözlerini şöyle tamamladı: "Çalışma arkadaşlarımızın fikirlerini ve hayallerini öncelediğimiz ölçüde müşteri deneyimimizi daha ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Müşteri memnuniyetindeki iyileşme net tavsiye skorumuza, oradaki gelişim de sürdürülebilir büyümemize ve krlılığımıza katkı sağlıyor. Dünyanın en çok tavsiye edilen hava yolu markası olma hedefimizde bütün çalışma arkadaşlarımızın fikrine, hayaline ve gayretine ihtiyacımız var."