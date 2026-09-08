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THY, gelecek sezondan itibaren Liverpool’un ana sponsoru olacak

08.09.2026 - 12:52 | Son Güncellenme:

#THY#Futbol Dünyası#Futbol Kulüpleri

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027 tarihi itibariyle Premier Lig ekibi Liverpool’un forma göğüs sponsoru olacağını duyurdu.

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THY, gelecek sezondan itibaren Liverpool’un ana sponsoru olacak

Türk Hava Yolları, 2027-28 sezonu itibariyle Liverpool’un forma göğüs sponsoru olacak. İş birliği kapsamında THY logosu Liverpool’un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Yapılan anlaşmayla birlikte İngiliz ekibinin ana sponsoru 17 yıl sonra değişecek. Haziran 2027 itibarıyla başlayacak iş birliği, küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getirecek.

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THY GENEL MÜDÜRÜ OLMUŞTUR: MARKAMIZIN DÜNYA SPORUNUN EN İKONİK FORMALARINDAN BİRİNDE YER ALACAK OLMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, “Liverpool Futbol Kulübü, köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri. Türk Hava Yolları’nın kulübün ana partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak, kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu iş birliği; küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor. Anlaşma aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ediyor. Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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LİVERPOOL TİCARİ İŞLER DİREKTÖRÜ LATTY: 17 YIL SONRA İLK KEZ

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Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty ise “Bu anlaşma Liverpool FC için önemli bir kilometre taşı ve Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı ana partnerimiz olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip. Türk Hava Yolları, geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş. 2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde, iş birliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered’ın son 17 yılda Liverpool FC’ye sağladığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat. Kulüp tarihimizin çok özel bir dönemindeki yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular. Standard Chartered’ın 2027’den itibaren global partner olarak Liverpool ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçiş sürecine hazırlanırken yeni sezonu heyecanla bekliyor, Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı ana partnerimiz olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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