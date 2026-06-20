Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTHY'den 2050 için "karbon nötr hava yolu" hedefi
HaberlerUzmanpara

THY'den 2050 için "karbon nötr hava yolu" hedefi

20.06.2026 - 13:41 | Son Güncellenme:

#THY Sürdürülebilirlik#Karbon Nötr Hedef#Hava Yolları Yenilikleri

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 2050 yılı için karbon emisyon oranı nötr olan bir hava yolu şirketi olma hedefi doğrultusunda küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

THYden 2050 için karbon nötr hava yolu hedefi

Prof. Dr. Şeker, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde ASFAAG tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek" temalı konferansa katıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ile finansman alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Şeker, şunları söyledi:

"THY olarak sürdürülebilirliği 2033 stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 yılındaki 'karbon nötr hava yolu' hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sektörümüze yön veren yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilirlik bağlantılı finansman gibi stratejik adımlarla küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz."

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı Yapma, çocuklar var sakın
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı! 'Yapma, çocuklar var sakın'
İBB yöneticisi Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar Tetikçiye talimat: Kafasına sık
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar! Tetikçiye talimat: Kafasına sık
A Milli Takım, Paraguay maçı sonrası Avrupa basınında gündem oldu Felaket bilanço, baskın oyun boş çıktı
A Milli Takım, Paraguay maçı sonrası Avrupa basınında gündem oldu! 'Felaket bilanço, baskın oyun boş çıktı'
Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneşten Dünya Kupası yorumu Sorumlusu Montella
Türkiye - Paraguay maçı sonrası Şenol Güneş'ten Dünya Kupası yorumu! 'Sorumlusu Montella'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginGönderilmiyor gönüllü gidiyorlar...
Melih Aşık
Melih AşıkETİMESGUT
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTürk oyuncunun Tribeca gururu!
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Ankara zirvesi kritik bir eşik olacak’
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğluİsviçre’de de Lübnan sancısı
Eren Aka
Eren AkaSu, gıda ve güvenlik için kritik zirve
İlgili Haberler
Çatalca’daki Ormanlı plajında askeri mühimmat bulundu
Çatalca’daki Ormanlı plajında askeri mühimmat bulundu
Türkiye tarihinde bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç edildi
Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç edildi
İstanbulda Silivri Belediye Başkan Vekili CHPli Yalçın Ekici oldu
İstanbul'da Silivri Belediye Başkan Vekili CHP'li Yalçın Ekici oldu
İBB yöneticisi Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar Tetikçiye talimat: Kafasına sık
İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar! Tetikçiye talimat: Kafasına sık