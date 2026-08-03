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THY'den tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru

03.08.2026 - 14:54 | Son Güncellenme:

#THY#Seyahat#Uçuş

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayının ilk iki gününde yolcu ve sefer sayılarında tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaştı.

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THYden tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta 248 bin 922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı.

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Rekor performansını 2 Ağustos'ta da sürdüren bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, 248 bin 318'i THY, 104 bin 397'si ise AJet yolcusu olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcu taşıdı.

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Aynı gün Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği 1388 uçuş ve AJet operasyonlarıyla birlikte toplam 1970 sefer düzenlendi. Turkish Cargo operasyonlarının da eklenmesiyle günlük toplam sefer sayısı 2 bin 34'e ulaşarak şirket tarihinin en yüksek günlük operasyon rakamı kaydedildi.

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