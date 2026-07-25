Tıbbi ve aromatik meyveler orman köylüsüne gelir kapısı oluyor

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da yürüttüğü Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY) devam ediyor. Orman köylüleri proje kapsamında karayemiş, tavşanmemesi, ahlat, trüf mantarı, adaçayı, yemişen, mavi yemiş, defne, ekinezya, kekik, yabani elma ve ıhlamur gibi birçok üründen gelir elde etme fırsatı buluyor.

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Yılın ilk 6 ayında Samsun’da bin hektarlık defne sahasında bin 455 kilo defne satışından 2 milyon 910 bin TL, 118 hektarlık trüf mantarı sahasında 70 kilo satıştan 3 bin 465 TL, 120 hektarlık ormanlık alanda 5 ton tavşanmemesi satışından 10 bin TL, 23 hektarlık ekinezya sahasında 20 kilo satıştan 920 TL, 23 hektarlık kekik sahasında 213 kilo satıştan 8 bin 712 TL ve 250 hektarlık yabani elma sahasında 301 kilo satıştan 602 bin TL gelir elde edildi.