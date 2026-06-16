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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan'da!

16.06.2026 - 16:59 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Türkiye-Özbekistan İş Forumu#Yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5'inci Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile birlikte Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistanda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 5'inci Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile birlikte Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin yatırımlardaki konumuna vurgu yaptı.

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Enerjiden sağlığa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin iki ülkenin ortak kalkınmasına katkı sunduğunu aktaran Bolat, “Özbekistan’daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğü 8,2 milyar dolara ulaşmış, Türkiye ise 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan’a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olmuştur. Enerjiden sağlığa, tarımdan lojistiğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz, iki kardeş ülkenin ortak kalkınmasına katkı sunmaya devam etmektedir. İş dünyamızın hayata geçireceği yeni projelerle, bu başarı hikayesi, Yüce Allah’ın izniyle daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

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