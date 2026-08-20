Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı

20.08.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Bebek Giyim#Güvenlik Riski

Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzını yasaklayarak, toplatma kararı aldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ticaret Bakanlığı 4 bebek giyim ürününü toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenliği ve tüketicilerin korunması amacıyla piyasanın titizlikle takip edildiği bildirildi. Açıklamada, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığı kaydedildi. Vatandaşların piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Bakanlık, vatandaşların güvenliği için piyasa denetimlerinin yakından takip edildiğini ve güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Son dakika: Marmara 8 saatte 36 kez sallandı! Depremler ne anlama geliyor?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika: Marmara 8 saatte 36 kez sallandı! Depremler ne anlama geliyor?Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı Depremler ne anlama geliyor
Marmara 8 saatte 36 kez sallandı! Depremler ne anlama geliyor?
Türk radarları saldırıyı gördü
Türk radarları saldırıyı gördü
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Viyana’da çalındı Türkiye’de çıktı
Fenerbahçede çanlar İsmail Kartal için çalıyor
Fenerbahçe'de çanlar İsmail Kartal için çalıyor!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişli’de boşaltılan binada ceset Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Şişli’de boşaltılan binada ceset! Anahtarları teslim edeceği gün son kez görüldü
Taksi içinde polisle çatıştı Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Taksi içinde polisle çatıştı! Bir kişinin öldüğü olayda yeni gelişme
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Narin Güran’ın babası Arif Güran mezarı başında konuştu: 2 yıldır hepimiz ölüyüz
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı
Ankara’da fuhuş ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 şüpheli yakalandı