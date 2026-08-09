Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret Bakanlığı Endonezya'ya ilişkin e-ticaret rehberi hazırladı
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı Endonezya'ya ilişkin e-ticaret rehberi hazırladı

09.08.2026 - 12:01 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Endonezya#Güneydoğu Asya

Ticaret Bakanlığınca, e-ihracat potansiyeli yüksek pazarlara yönelik hazırlanan ülke rehberleri kapsamında, Endonezya'ya ilişkin kapsamlı bir rehber yayımlandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ticaret Bakanlığı Endonezyaya ilişkin e-ticaret rehberi hazırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, aynı zamanda dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu güçlü demografik yapının, helal üretim standartları, tüketim alışkanlıkları ve Türkiye ile olan köklü kültürel bağları sayesinde Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun pazarı stratejik bir e-ihracat destinasyonu haline getirdiği bildirildi.

Batarya neden yanıyor? Elektrikli araçlarda ölümcül risk
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBatarya neden yanıyor? Elektrikli araçlarda ölümcül riskHaberi Görüntüle

Açıklamada, rehberde, Endonezya'daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleriyle Türkiye'nin bu ülkeye yönelik mikro ihracat verileri başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaç duyacağı güncel ve kapsamlı bilgilere yer verildiğinin altı çizildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Endonezya pazarına açılmayı hedefleyen girişimcilerimiz ile mevcut ihracatçılarımıza rehberlik etmeyi amaçlayan çalışma, firmalarımızın gümrük ve mevzuat süreçlerine uyumunu kolaylaştırarak pazara giriş süreçlerinde önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bilgi ve rehberlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz Her şey canlı yayında yaşandı
Taksim’de Koreli fenomene akılalmaz taciz! Her şey canlı yayında yaşandı
PSGden Arda Güler için dudak uçuklatan teklif Fenerbahçeye dev gelir
PSG'den Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'ye dev gelir
Yunanistandan Mekke Anlaşmasına karşı hamle çağrısı Derhal harekete geçilmeli
Yunanistan'dan Mekke Anlaşması'na karşı hamle çağrısı! 'Derhal harekete geçilmeli'
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti Kan donduran itiraf
Eşini öldürüp, kayınvalidesiyle sohbet etti! Kan donduran itiraf
İlgili Haberler
Bodrumda otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı Havuz bakımı yapıyorlardı
Bodrum'da otelde 15 kişi hastaneye kaldırıldı! Havuz bakımı yapıyorlardı
Kastamonu’da feci kaza 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı; yaralılar var
Selçuk Bayraktar, Şırnakta TEKNOFEST Dron Şampiyonasında Teknoloji iklimi Güneydoğudan esecek
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda! Teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek'
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor Teklif kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA | Şehit aileleri ve gazilerin hakları düzenleniyor! Teklif kabul edilerek yasalaştı