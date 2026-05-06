Ticaret Bakanlığı: "Havayolu Gümrük Beyan Sistemi" devreye alındı

Bakanlığın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen sistem sayesinde, havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin gümrük idarelerine elektronik ortamda iletileceği bildirildi. Böylece işlemlerin uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacağı açıklandı.

Bakanlık, yeni uygulamanın kâğıtsız işlem altyapısına geçişi temsil ettiğini ve pek çok avantaj sağlayacağını ifade etti. Bu kapsamda manuel iş yükünün azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması hedefleniyor. Söz konusu kazanımlar aracılığıyla hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ile gümrük işlemlerinde etkinlik ve güvenliğin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, HGBS'nin hayata geçirilmesiyle 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.