Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret Bakanlığı: "Havayolu Gümrük Beyan Sistemi" devreye alındı
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı: "Havayolu Gümrük Beyan Sistemi" devreye alındı

06.05.2026 - 08:47 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Havayolu Gümrük Beyan Sistemi#Dijital Dönüşüm

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya alındı.

Ticaret Bakanlığı: Havayolu Gümrük Beyan Sistemi devreye alındı

Bakanlığın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen sistem sayesinde, havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin gümrük idarelerine elektronik ortamda iletileceği bildirildi. Böylece işlemlerin uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacağı açıklandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bakanlık, yeni uygulamanın kâğıtsız işlem altyapısına geçişi temsil ettiğini ve pek çok avantaj sağlayacağını ifade etti. Bu kapsamda manuel iş yükünün azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması, veri güvenliği ve kalitesinin artırılması hedefleniyor. Söz konusu kazanımlar aracılığıyla hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ile gümrük işlemlerinde etkinlik ve güvenliğin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, HGBS'nin hayata geçirilmesiyle 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunması bekleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiyenin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistanda şok etkisi yarattı Ne kadar uzağa gidebilir
Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı! 'Ne kadar uzağa gidebilir'
Miss Turkeyden fırıncılığa Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor
Miss Turkey'den fırıncılığa! 'Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor'
Galatasarayda Mauro Icardiye veda hazırlığı Son kez Aşkın Olayım
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı! Son kez 'Aşkın Olayım'
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla! Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSoykırımcı beslemek
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin’den iş sektörüne çağrı: Branşları söyleyin beraber yetiştirelim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn verimli yaşlar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakKahve sadece enerji mi veriyor?
Asu Maro
Asu MaroYıllara yenilmeyen ‘şeytan’
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)ALİCE SENDROMU
Servet Yıldırım
Servet YıldırımKira sorununa reçete
İlgili Haberler
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu! Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
İstanbulda yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
CHPnin Şaibeli Kurultay davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu