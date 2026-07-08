Ticaret Bakanlığı: İSO İhracat Pazarları İklim Endeksi yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Küresel talep şartlarındaki belirsizliklere rağmen endekste olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, mayısta 50,3 olan endeksin, haziranda üst üste ikinci ay artarak 50,4'e yükseldiği anımsatıldı.

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Son veriyle, ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğiliminin 2,5 yıla ulaştığına işaret edilen açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel talep koşullarının haziranda zayıf seyrini koruduğu, ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin sınırlı devam ettiği aktarıldı.

"ENDEKS SON 11 AYDIR 50 EŞİK DEĞERİNİN ÜZERİNDE"

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Açıklamada, Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), haziranda 52,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle endeks, son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde yer almaya devam etti. İmalat PMI kapsamındaki verisi açıklanan 33 ulusal ekonomiden 27'sinde endeks haziranda 50'den yüksek gerçekleşti. İspanya'da ekonomik aktivite 2026 yılının başından bu yana en yüksek hızda arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı aktivite haziranda artmayı sürdürdü. Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artış kaydetti. Çekya ve Kazakistan'da kaydedilen büyüme, ayın olumlu gelişmeleri arasında yer aldı."