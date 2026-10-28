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UzmanparaKasım ayı indirimleri mercek altında! 39 milyon TL'yi aşan cezalar...
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Kasım ayı indirimleri mercek altında! 39 milyon TL'yi aşan cezalar...

28.10.2026 - 09:50 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Kasım İndirimleri#Kampanya

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltılmalarını ve mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının, mecra ayrımı gözetilmeksizin, yakından takip edileceğini bildirdi.

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Kasım ayı indirimleri mercek altında 39 milyon TLyi aşan cezalar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Bu kapsamda indirimli satış reklamlarının Bakanlıkça resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralların güncellendiği anımsatılarak, tüketicilerin daha etkin korunmasının ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

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TÜKETİCİLER DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ

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Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin, indirim oranlarının gerçeği yansıtmasının ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"Özellikle gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, 'yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5' gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması, sadakat programları ve koşullu satış uygulamalarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamlarına yönelik kurallara uyulmaması, reklamlarda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında uyumsuzluk bulunması, tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnai koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle erişilebilecek şekilde yer verilmesi, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir."

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Açıklamada, kasım ayındaki indirim kampanyaları döneminde mağduriyet yaşamamaları ve bilinçli alışveriş yapabilmeleri için tüketicilere çeşitli konularda uyarılarda bulunuldu.

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Bu kapsamda tüketicilerin fiyat araştırması yapmaları, ürünlerin güncel ve indirim öncesindeki fiyatlarını karşılaştırarak indirimin gerçekliğini değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, internet sitelerinin güvenilirliğinin araştırılması ve kampanya koşullarının incelenmesinin önemine işaret edildi.

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ŞİKAYETLER, REKLAM KURULUNA İLETİLEBİLİYOR

Açıklamada, aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altı çizilerek, ödeme aşamasında ürün fiyatına ek olarak yansıtılabilecek hizmet, teslimat ve benzeri ücretlerin incelenmesinin, banka ve kredi kartı ile diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgilerin yalnızca güvenilir platformlarda paylaşılmasının, gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli olunmasının önemi vurgulandı.

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Bakanlığın, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şikayetlerin Reklam Kuruluna iletilebileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketicilerin konuyla ilgili başvuru ve bilgilendirme sayfasına "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" internet adresi üzerinden ulaşabileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması, alışveriş süreçlerinde şeffaflığın sağlanması ve dürüst ticari uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamları mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edilecek, tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

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