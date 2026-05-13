Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 4 ayında 49 ilde ihracat arttı

Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3,0 oranında artışla 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlık, ilk dört ayda 49 ilde ihracatın arttığını, 18 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıkladı. Nisan ayı il bazında incelendiğinde 60 ilde ihracatta artış kaydedildiği, 6 ilin de 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Nisan ayı faaliyet illeri bazında ihracat sıralamasında İstanbul 5 milyar 179 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 40 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 912 milyon dolarla dördüncü ve Ankara 1 milyar 269 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. İkinci beşte ise sırasıyla Tekirdağ (1 milyar 200 milyon dolar), Mersin (959 milyon dolar), Gaziantep (861 milyon dolar), Sakarya (825 milyon dolar) ve Manisa (672 milyon dolar) yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla en fazla ihracat artışı kaydeden iller sıralamasında İstanbul 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla birinci oldu. İstanbul'u 491 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 398 milyon dolarla Bursa, 383 milyon dolarla Ankara ve 256 milyon dolarla Mersin izledi. İl bazında en yüksek değişim oranı ise yüzde 43,9 ile Adana'da gerçekleşirken, Ankara yüzde 43,2 ve Çorum yüzde 40,1 ile onu izledi. Hatay, yüzde 11,3 oranında düşüşle verisi gerileyen tek il oldu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerle ihracatı artırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakanlık ayrıca ihracatın ülke geneline güçlü biçimde yayılmasının hedeflendiğini, yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedefine doğru ilerlediğini bildirdi.