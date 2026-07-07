Ticaret Bakanlığı'ndan depozito uygulaması sonrası fırsatçılığa sıkı denetim

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Türkiye'de geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellendiği belirtildi.

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BAKANLIK SATIŞ NOKTALARINA YÖNELİK DENETİMLERE BAŞLADI

Güncellemenin ardından, bazı üretici ve satıcıların maliyet artışının üzerinde fiyat artışlarını tüketicilere yansıttığına işaret edilen paylaşımda, konunun Bakanlıkça incelemeye alındığı aktarıldı.

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Paylaşımda, ulusal ve yerel marketlerle ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat yükselişlerinin, haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda uyarıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Çevre politikalarımızla uyum içinde, tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."