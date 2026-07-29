Ticaret Bakanlığı'ndan 'otomotiv sektörü tedbirleri' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada son yıllarda gelişen yeni teknolojiler, artan korumacılık eğilimleri ve büyük ekonomiler arasında yoğunlaşan küresel rekabet ve dengesizlikler, dış ticaret politikalarının milli ekonomi ve sanayi altyapısının korunması için hassasiyetle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, ithalatta haksız ticaret uygulamalarının yerli ve milli üretim üzerinde oluşturduğu baskılar, sanayi üretiminin sürdürülebilirliği ülkemiz için de dikkatle yönetilmesi gereken bir sürece işaret etmektedir. Bu bağlamda ülkemiz, ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanırken, yerli ve milli sanayiyi haksız ticarete karşı koruyan, yeni gelişen sanayi kollarında üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini gözeten, ihracatçılarımızın rekabet gücünü destekleyen ve tüketici güveni ile refahını sağlayan dengeli bir yaklaşım izlemektedir. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda, ülkemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan otomotiv sektöründeki artan haksız rekabet şartları altında, sektörde yerli üretimin devamı ve özellikle elektrikli araçlara geçiş sürecinde yeni teknolojilere uyum kapasitesinin desteklenmesi ile tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunması hedefleri doğrultusunda, uluslararası yükümlülüklerimiz de gözetilerek, otomotiv ithalatına yönelik çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir" denildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

PANEL RAPORU HAKKINDA

Açıklamanın devamında söz konusu tedbirlere ilişkin şöyle denildi: "Söz konusu tedbirlere ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde iki yıl önce otomotiv ithalatı ile ilgili başlatılan bir panel değerlendirmesi süreci sonucunda yayımlanan raporda, ülkemizin uygulamaları sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, almış olduğumuz birkaç tedbirde, uygulama usul ve esasları açısından yerli üretimin korunması amacının belirleyici olduğu yönünde bir değerlendirmeye ve bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Panel raporunda, panele taşınan tedbirlerimizin bir kısmına ilişkin olarak ülkemiz lehine değerlendirme ve yorumlara da yer verilmiştir. Dünya ekonomisinin ve küresel otomotiv sanayisinin köklü bir değişimden geçtiği süreçte, ülkemizin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerimize ilişkin olarak DTÖ paneli tarafından yöneltilen bazı değerlendirmeler ülkemizce paylaşılmamaktadır. Zira panel raporunun son 30 yıldaki teknolojik gelişmeleri ve özellikle otomotiv sektörünün elektrifikasyona dönüşümünü dikkate almayan unsurlar barındırdığı açıktır.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ülkemiz, Dünya Ticaret Örgütünün kurucu üyelerinden biri ve kurallara dayalı, öngörülebilir ve açık çok taraflı ticaret sisteminin güçlü bir savunucusu olarak, aşırı sübvansiyon ve fazla kapasitelerle uluslararası rekabet ortamını bozan ve çok taraflı ticaret sisteminin sağlıklı işleyişini olumsuz etkileyen uygulamalar karşısında, üretimin ve milli ekonominin sürdürülebilirliğini teminen ticaret politikası araçlarının etkin biçimde kullanılmasının tüm DTÖ üyeleri açısından meşru ve gerekli olduğunu değerlendirmektedir. Nitekim son dönemde DTÖ üyesi birçok ülkenin aldığı tedbirler ve DTÖ nezdinde artan uyuşmazlıklar da ülkelerin bu yöndeki haklı kaygılarını ortaya koymaktadır. Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kesinlikle nihai bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletme hakkını kullanacaktır. Ülkemizce konuya ilişkin olarak tüm DTÖ üyesi ülkelerle dengeli ve adil ticaret perspektifi çerçevesinde istişareler sürdürülmektedir."