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Ticaret Bakanlığından sosyal medya ilanlarına ceza yağdı

18.10.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Sosyal Medya#Araç İlanları

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan konut ve araç ilanlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kurallara uymayan işletmelere milyonlarca lira ceza kesilirken, Meta ve TikTok da yaptırımlardan nasibini aldı.

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Ticaret Bakanlığından sosyal medya ilanlarına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son incelemelerde mevzuata aykırı paylaşım yaptığı belirlenen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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Böylece bugüne kadar ceza kesilen işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı ise 15,2 milyon TL'ye ulaştı.

META VE TİKTOK'A DA MİLYONLUK CEZA

Denetimler yalnızca ilan paylaşan işletmelerle sınırlı kalmadı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) entegre olmayan ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen Meta'ya 20 milyon TL, TikTok'a ise 4 milyon TL idari para cezası kesildi.

Meta'ya bu kapsamda uygulanan toplam ceza tutarı 36,2 milyon TL'ye yükseldi.

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SOSYAL MEDYA İLANLARINDA DOĞRULAMA ZORUNLU

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Bakanlık, sosyal medya üzerinden yayımlanan konut ve araç ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok üzerinden yapılan paylaşımlarda EİDS ile doğrulanmış ilan bağlantısının kullanılması gerekiyor. Paylaşılan fotoğraf, video ve açıklamaların da doğrulanmış ilanla uyumlu olması şart.

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FİYAT BİLGİSİ DE YER ALACAK

Bakanlık, sosyal medyada yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisinin bulunması gerektiğini de vurguladı.

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Fiyatın gizlenmesinin tüketici mağduriyetine yol açabileceğine dikkat çekilirken, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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