Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret Bakanlığı'ndan tüketici haklarına ilişkin açıklama
HaberlerUzmanpara

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketici haklarına ilişkin açıklama

28.07.2026 - 09:37 | Son Güncellenme:

#Tüketici Hakları#Ticaret Bakanlığı#Adil Ticaret

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere alışverişteki temel haklarını hatırlatarak, "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" açıklamasını yaptı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ticaret Bakanlığından tüketici haklarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla tüketicilerin sahip olduğu temel haklara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği belirtildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına göre verilebileceği ifade edildi. Açıklamada, işletmelerin menüleri yalnızca karekod (QR kod) üzerinden sunamayacağı, dijital erişimin yanı sıra tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanacağı belirtilen açıklamada, açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği, tüketicinin yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapacağı vurgulandı. "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerle vatandaşların haklarını korumaya, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar Tapuyu geri aldı
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar! Tapuyu geri aldı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı!
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan 2. İletişim Şurasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu! Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yeni Partinin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Yeni Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz