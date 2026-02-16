Ticaret sektöründe çalışan sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı 2025 sonunda 15,7 milyonu aştı. Çalışan sayıları, sektör bazlı incelendiğinde ise ticaret alanında çalışan sayısının, geçen yıl 3,5 milyona yaklaştığı görüldü.

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisinin, büyümesini 21 çeyrektir aralıksız sürdürmesi, ülkede artan talep ve sağlanan finansman destekleriyle ticaret sektöründe çalışanların sayısı Aralık 2024'te 3 milyon 409 bin 380 iken, Aralık 2025'te 3 milyon 472 bin 493'e çıktı.

Ticaret sektöründe çalışan sayısındaki artışla beraber, yıllık bazdaki büyümede de önemli bir eşik daha aşıldı. Söz konusu sektörde, ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'teki artışla yıllık bazdaki büyüme serisini 74 aya taşımış oldu. Anılan sektörde, çalışan sayısındaki yıllık bazdaki en son azalma, Ekim 2019'da kayıtlara geçmişti.

YAKLAŞIK 1,8 MİLYON ÇALIŞAN PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Ticaret sektöründe çalışanların alt kategorilerde dağılımlarına bakıldığında ise sektörde perakende ticaretle uğraşanların ağırlıkta olduğu görüldü. Verilere göre, "perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" kategorisinde çalışanların sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 791 bin 164 olarak hesaplandı. Perakende ticaret sektöründe çalışanların sayısındaki artış, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,4 olarak tespit edildi.

Haberin Devamı

Toptan ticaretle uğraşanların sayısı ise 1,3 milyon üzerindeki seyrini korudu. "Toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" alanında çalışanların sayısı, Aralık 2025'te 1 milyon 307 bin 443 olurken, yıllık bazdaki artış yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Toptan ve perakende haricinde, "motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı" alanında çalışanların sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 373 bin 886 oldu. Söz konusu sektördeki yıllık bazda çalışan sayısındaki artış, yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti.