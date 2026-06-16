Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTicaret ve perakende satış hacmi arttı
HaberlerUzmanpara

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

16.06.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#Ticaret Hacmi#Perakende Satış#TÜİK Verileri

Ticaret satış hacmi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,1, perakende satış hacmi de yüzde 11,4 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 artarken toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,7, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 7,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 azalış gösterirken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,4 yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basınından Türkiyeyi durduracak strateji iddiası Sonucu felaket olur
İsrail basınından 'Türkiye'yi durduracak' strateji iddiası! 'Sonucu felaket olur'
G7 Zirvesinde Macron ve Zelenskiyden Trump dedikodusu Mikrofon açık kaldı
G7 Zirvesi'nde Macron ve Zelenskiy'den Trump dedikodusu! Mikrofon açık kaldı
Galatasarayın Can Uzun planları suya düştü Transferde kötü haber
Galatasaray'ın Can Uzun planları suya düştü! Transferde kötü haber
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkAFRİKA AÇILIMI...
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİbrahim Selim ve ilginç bir itiraf!
Eren Aka
Eren AkaSchengen’de ticari davetiye oyunu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSPOT’un 15 yıllık başarısı
İlgili Haberler
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertası kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti
Yer: Mersin 68 yaşında GBTsi sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi
Yer: Mersin! 68 yaşında GBT'si sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi!
İstanbulda iş insanına kanlı pusu: Dövmen çok güzel abi dedi, dehşet saçtı
İstanbul'da iş insanına kanlı pusu: 'Dövmen çok güzel abi' dedi, dehşet saçtı