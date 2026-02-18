Ticari defterlerle ilgili yeni karar

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak defter türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte kapanış onayına ilişkin süreyi ikişer ay olmak üzere iki defa uzatmaya yetkili kılındı.

Süre uzatımı Ticaret Bakanlığının internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.