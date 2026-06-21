TİGEM 1000 reforme küçükbaş hayvan satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 600 merinos, 200 kıvırcık, 100 Tahirova ve 100 kıvırcık-Tahirova ırkları olmak üzere 1000 reforme küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

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İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminat da 675 bin lira olarak belirlendi.