TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları satacak. Merinos ırkı 1700 baş reforme kuzu, 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. Muhammen fiyat, kilogram başına canlı ağırlıkta 330 lira olacak. İhale, 8 Temmuz Çarşamba saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

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Geçici teminatın ihale tutarının yüzde 5'i olduğu ihalede kati teminat, yüzde 10'u olarak belirlendi. İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığında, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.