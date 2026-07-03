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TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satacak

03.07.2026 - 09:44 | Son Güncellenme:

#Tarım İşletmeleri#Reforme Kuzu Satışı#Polatlı Tarım İşletmesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1700 baş reforme erkek kuzunun 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek.

TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvanı açık artırma usulüyle satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları satacak. Merinos ırkı 1700 baş reforme kuzu, 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. Muhammen fiyat, kilogram başına canlı ağırlıkta 330 lira olacak. İhale, 8 Temmuz Çarşamba saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

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Geçici teminatın ihale tutarının yüzde 5'i olduğu ihalede kati teminat, yüzde 10'u olarak belirlendi. İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığında, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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