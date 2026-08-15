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TİGEM, 3 bin 615 reforme küçükbaş satacak

15.08.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Küçükbaş Hayvan Satışı#Tarımsal İşletmeler#İhale Açma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 3 bin 615 reforme küçükbaş satışı için ihale açtı.

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TİGEM, 3 bin 615 reforme küçükbaş satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği 3 bin 615 baş reforme küçükbaşı 20 parti halinde canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

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İhale, 27 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de işletmede yapılacak.

İhalede toplam muhammen tutar 49 milyon 252 bin 800 lira, geçici teminat tutarı da 2 milyon 462 bin 640 lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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